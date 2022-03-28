尹崇堯：父親尹衍樑非短線投資 對南山人壽有期許

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（中央社記者謝方娪台北28日電）南山人壽明年將滿60週年，潤泰集團少東、南山人壽副董事長尹崇堯說：「我父親（尹衍樑）不是做短期投資，他對南山有很大的期許和期待，認為壽險事業需長久經營。」

尹崇堯 尹崇堯小檔案 1983年出生

學歷：英國牛津大學碩士、博士、台北大學法律學士

經歷：南山人壽董事、南山人壽董事長特助、南山人壽商品部等部門協理、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事、唐獎教育基金會董事、尹書田醫療財團法人董事 看更多 關閉 今天在首場與媒體見面會上，被問及擔任副董事長2年以來的感想，他哽咽表示，這2年印象最深刻的是南山團隊的韌性，有些老員工退休後仍回來幫忙，例如有位副總為照顧家人申請退休，不過在境界系統事件後，仍義無反顧回來幫忙，該位副總更說「這是家裡的事」。

尹崇堯指出，南山團隊很有韌性、也很專業，在面對困難時，都能相挺而過；明年就是南山60週年，過去南山在台灣深耕多年，專業性很強，自己最大的體悟是要相信團隊、尊重團隊的專業判斷，60週年希望在商品和服務轉型持續精進，強化南山的定位。

潤泰集團總裁尹衍樑先前曾給予金管會10年不賣股承諾，如今10年大限已過，媒體追問，是否代表潤成投資南山人壽的長期承諾？尹崇堯表示：「我父親不是做短期投資的人，他對南山有相當的期許和期待，認為壽險事業需長長久久經營，父親也說南山人壽是一間很好的公司。」

媒體好奇潤泰集團總裁尹衍樑是否有給予兒子期許，尹崇堯說「是對整個南山的期許」，南山作為客戶幸福的捍衛者，希望客戶服務做到「精準」和「溫暖」，其中「溫暖」更具挑戰性；他也說，客戶利益和公司利益必須一致，對壽險公司而言是很重要的使命。

尹崇堯指出，南山保戶、內外勤員工眾多，任何一個決定都影響很多家庭，對於團隊而言是一個很大的壓力源，整個團隊兢兢業業、希望做到最好，服務客戶也照顧業務員。

南山人壽2021全年稅後獲利近新台幣597億元，年增6成，刷新歷史新高紀錄，尹崇堯表示，過去南山人壽都是配發股票股利，今年將首度向金管會爭取發放現金股利。（編輯：潘羿菁）1110328