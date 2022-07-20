南山人壽：整體財務狀況穩健 無重大異常

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（中央社記者謝方娪台北20日電）有媒體報導南山人壽淨值恐跌破千億元，衝擊潤泰全及潤泰新股價。南山人壽強調，截至6月底累積自結獲利達新台幣378億元，資本適足率（RBC）仍達300%以上，公司整體財務狀況穩健，無重大異常。

壽險業今年以來淨值持續下滑，有媒體報導稱南山人壽第2季淨值恐跌破千億大關，可能進一步波及持股近9成的潤成投控，以及透過潤成投控間接轉投資南山的潤泰新及潤泰全。

今天消息傳出後，潤泰新及潤泰全股價由紅翻黑急殺至跌停，分別以跌停價65.7元及72.9元鎖死至終場收盤。潤泰全收盤後已發布重訊表示，報導內容為媒體自行臆測，非公司結算結果。

南山人壽今天下午回應，截至6月底，南山人壽累積自結獲利達378億元，且清償能力指標RBC（資本適足率）仍達300%以上。

南山人壽指出，國內外利率彈升，有助接軌IFRS 17負債公允價值超額準備的貢獻。因此，短期雖受金融市場波動影響以致淨值下滑，公司整體財務狀況仍穩健，資產體質良好，並無重大異常。

今年以來壽險業受暫時性金融市場波動影響以致淨值下滑，是因目前國內壽險業是採IFRS 9，財報中部分資產評價受利率上揚影響導致資產帳列價值縮水；保險負債則採IFRS 4，仍依鎖定利率衡量，不受市場利率上揚影響，因此無法衡平表達所持有資產負債的帳列價值。

南山人壽強調，若同時考量以IFRS 17標準衡量保險負債，市場利率對南山淨值影響將大幅降低。

南山人壽表示，未來接軌IFRS 17，保險負債採當下市場利率估計，保險負債因利率上揚對淨值影響將能抵銷資產端因利率上揚對淨值影響，資產與負債可望同步反映市場利率變化，降低淨值波動。

至於外傳南山人壽再2年多就準備上市，南山人壽未正面回應時間表。南山人壽表示，現階段目標為致力提供民眾完善多元的保險保障，提升全方位保戶優質服務，並依計畫拓展公司業務與營運。

南山人壽指出，公司會持續傾聽各方意見、虛心請益，努力符合主管機關及相關法令對上市櫃公司的標準。（編輯：張良知）1110720