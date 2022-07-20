傳遭南山拖累淨值轉負 潤泰全：不可能下市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北20日電）媒體報導潤泰新及潤泰全受到南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數，引發市場恐慌殺盤打入跌停。潤泰全今天回應，潤泰全淨值不可能為負，也不可能下市。

潤泰全接受中央社記者訪問指出，南山人壽今年上半年獲利超過新台幣370億元，潤泰全本業也沒虧損，相關財務資訊尚未結算完成，外傳的消息都是媒體臆測，內容並不正確。

已轉型為控股公司的潤泰全球持股南山人壽約26.6%，持股潤泰新超過20%。潤泰全表示，雖然潤泰全今年第2季淨值可能較第1季下滑，但不可能轉負，也不可能有外傳的下市危機。

針對媒體報導南山人壽再2年多就準備上市，潤泰全指出，南山人壽一直朝上市目標前進，但上市時間及相關規劃都由南山人壽主導，無法代替南山回答。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

壽險業今年以來淨值持續下滑，信傳媒報導，南山人壽第2季淨值面臨跌破千億元大關，恐將波及持股近9成的潤成投控，以及透過潤成投控間接轉投資南山的潤泰新及潤泰全。消息傳出後，潤泰新及潤泰全今天股價由紅翻黑急殺至跌停，分別以跌停價65.7元及72.9元鎖死至終場收盤，跌停委賣張數達10.29萬張及7133張。

潤泰全於收盤後發布重大訊息公告，針對信傳媒有關潤泰集團被南山拖累，潤泰新、潤泰全第2季每股淨值拉警報，以及恐踩下市紅線等內容提出澄清，強調報導內容為媒體自行臆測，非公司結算的結果，今年第2季財務數據待公司結算完成後將依規定辦理公告。（編輯：張良知）1110720