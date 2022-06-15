南山人壽現階段拚優質服務 上市櫃無具體時程表

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南山人壽15日召開股東會，何時上市櫃一直是歷年股東會關心焦點，南山人壽表示，目前沒有具體明確時程表。中央社記者謝方娪攝 111年6月15日

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（中央社記者謝方娪台北15日電）南山人壽何時上市櫃一直是歷年股東會關心焦點，南山人壽表示，現階段優先以提供民眾完善多元保險保障及貼心優質服務為目標，目前沒有上市櫃具體明確時程表。

南山人壽今天舉行股東會，南山企業工會在股東會場內、外均提出訴求，上市櫃時間表、勞資爭議為焦點。

針對南山人壽副董事長尹崇堯有望接下新任董事長，南山企業工會強調壽險公司專業經營的重要性，勿將攸關大眾利益的公司淪為家天下，並呼籲南山人壽重視勞動權益。

南山人壽董事長陳棠在股東會上提到，根據公司法，董事長選任是由董事互推，再根據董事互推的決定，報請金管會核准。

有關南山人壽申請上市櫃時間表，南山人壽表示，公司持續傾聽各方意見、虛心請益，努力符合主管機關及相關法令要求，現階段優先以提供民眾完善多元保險保障及貼心優質服務為主，目前沒有上市櫃具體明確時程表。

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南山人壽股東會中承認2021年度營業報告書及決算表冊、盈餘分派案，並順利進行董監改選，其中法人董事有7位，包含潤泰創新代表人尹崇堯、匯弘投資代表人尹衍樑、潤成投資代表人曾達夢、寶成工業代表人吳邦治、匯弘投資代表人陳志全、潤泰全球代表人張秀燕、寶成工業代表人何宇明。

南山人壽2021年合併資產規模達新台幣5.3兆元，合併稅後淨利597億元，年增6成，雙創歷史新高，2021年傳統型商品新契約保費居業界第一，今年前4月傳統型商品初年度保費收入285億元，市占率16%，也居業界第一。（編輯：郭無患）1110615