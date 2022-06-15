尹崇堯有望接掌南山人壽 成金融業最年輕董事長

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（中央社記者謝方娪台北15日電）南山人壽今天股東會進行董監改選，下午將舉行董事會選任新任董事長。南山人壽董事長陳棠看好由現任副董事長尹崇堯接掌新任董事長一職，並肯定尹崇堯與主管機關溝通和數位管理能力。

陳棠今天在股東會上透露，自己擔任董事長、 尹崇堯 尹崇堯小檔案 1983年出生

學歷：英國牛津大學碩士、博士；台北大學法律學士

經歷：南山人壽副董事長、南山人壽董事、南山人壽董事長特助、南山人壽商品部等部門協理、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事、唐獎教育基金會董事、尹書田醫療財團法人董事 看更多 關閉 擔任副董事長的2年半以來，他發現尹崇堯能力強、合作佳，尤其對公司每個單位都相當了解，且數位管理能力深入；加上2年多以來都是由尹崇堯出面和金管會接觸，溝通方面應不會有問題。

根據規定，董事長是由董事互相推派，再報金管會申請核准，陳棠表示，希望今天選舉開票順利，「我敢給各位股東一個保證，今後如果由尹崇堯接任董事長，公司業務一定會一天比一天好」。

尹崇堯為潤泰集團總裁尹衍樑兒子，現任南山人壽副董事長，由於潤成持股南山人壽近9成，市場預期南山人壽股東會董監改選後，下午董事會上尹崇堯將順利出任新任董事長。

若送審金管會保險局獲得核准，1983年出生、年近40歲的尹崇堯，將成為全台灣最年輕的金融業董事長。（編輯：楊凱翔）1110615