金管會裁罰緊箍咒未解 6家保險業業務受限

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（中央社記者謝方娪台北14日電）金融業若出現重大違失，金管會除了罰鍰，可能限制業務、投資或和利害關係人交易。目前有6家保險公司因裁罰時間尚未屆期或缺失尚未取得金管會認可有改善，業務仍受金管會禁令限制。

根據金管會統計，目前尚有6家保險公司因先前受到金管會裁罰，持續遭到金管會限制部分業務。第一家是南山人壽境界新系統出包，遭金管會勒令停止投資型保單新契約業務，必須待整體系統改善完成、取得金管會認可並經第三方認證，才能恢復開賣投資型保單。

第二家是宏泰人壽去年因調漲薰衣草醫療健康險附約保費，引起保戶抗議，掀起「薰衣草之亂」，遭金管會駁回漲價並命令停止銷售保證續保的健康險新契約，限制期為1年，目前禁令尚未屆期。

第三家是安達產險去年因二度違法和航空業異業合作賣旅遊險，被金管會下令停止銷售旅遊綜合險、旅平險及其他同類型保險商品6個月，在具體改善計畫報經金管會同意後才可以恢復辦理。

金管會保險局副局長林志憲表示，目前金管會尚未接到安達產險提報改善計畫，因此目前仍在限制中。

此外，宏泰人壽、遠雄人壽先前被限制3年不得新增不動產投資，必須經金管會認可完成改善後才能恢復辦理，雖然3年期限已屆，但因金管會尚未認可有改善，因此2家壽險公司不動產投資仍雙雙受限。

第五家是新光產險先前為鞏固家族經營權，透過盤後鉅額配對交易多次買賣新光紡織股票，被限制2年內不得以盤後定價交易及鉅額配對交易方式辦理利害關係人發行的股票交易，到明年1月22日將滿2年。

第六家是新光人壽因不動產投資管理等缺失，今年3月遭金管會限制3年內不得新增與利害關係人進行授信或授信以外其他交易。（編輯：趙蔚蘭）1110614