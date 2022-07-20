台積電站不穩500元 台股小漲39點

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（中央社記者潘智義台北20日電）費城半導體指數大漲，台股今天也由台積電領軍，早盤大漲逾200點，一度突破14900點，不過短線賣壓出籠，收盤加權指數僅小漲39.14點，高低震盪212.75點，收14733.22點。

加權指數終場收在14733.22點，上漲39.14點，漲幅0.27%，成交金額新台幣2562.18億元，8大類股漲跌互見，僅機電類股、食品類股上漲，造紙類股小跌。

晶圓代工雙雄早盤走勢強勁，台積電股價盤中一度站上500元關卡，最高來到503元，收495元，小漲0.81%，未能站穩500元；聯電收40.75元，上揚2.13%。

媒體報導，潤泰新及潤泰全恐受到南山拖累，第二季淨值估為負數，潤泰新、潤泰全兩檔股票收盤皆跌停，潤泰新收65.7元、潤泰全收72.9元。

貨櫃三雄收黑，萬海今天除息，股價先強後軟，早盤走揚，收103.5元，下挫1.43%；長榮收在89.7元，下跌2.07%；陽明收86.6元，跌1.37%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股早盤拉高，台指期結算多單已平倉、空單也已停損，所以指數後續漲勢不如早盤，尤其一早反彈之際，許多投資人拉高調節部位，挑半導體以外的股票出貨，網通、工業電腦漲多可能獲利了結，而金融股則因防疫保單賠錢等利空因素，也遭到調節。

廖健佑指出，台股今天主要看電子股表現，因美國晶片法案有利英特爾等科技股，帶動費城半導體指數大漲，但台股半導體族群跟漲，應只是短線利多，所以台積電漲勢才會收斂。

他認為，短線反彈格局未變，在築底輪動過程，可留意低基期股票。（編輯：黃國倫）1110720