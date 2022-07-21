潤泰雙雄深夜重訊釋疑 股價仍吞第2根跌停

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潤泰新、潤泰全遭指受南山人壽拖累，引發市場恐慌，20日股價雙雙跌停。潤泰新、潤泰全深夜召開重訊釋疑，總裁尹衍樑也親上火線，潤泰雙雄21日仍續挫跌停。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北21日電）潤泰新、潤泰全20日深夜召開重訊釋疑，並宣布將變更會計原則，以提高公司淨值，集團總裁尹衍樑也親上火線喊話，但仍無助股價止跌，潤泰雙雄今天續挫跌停。

媒體報導，潤泰雙雄潤泰新、潤泰全受到南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數，將造成股票下市，引發市場恐慌，導致潤泰雙雄昨天股價跌停。

潤泰全、潤泰新20日深夜召開重大訊息記者會說，為確保公司股東權益，潤泰全將依法辦理解決目前面臨問題，如為一致反應利率變動對各項資產的影響，變更會計政策將投資性不動產改採公允價值衡量等，其市價增加將提高潤泰全淨值。

潤泰集團總裁尹衍樑20日也親上火線回應表示，近期的市場傳言與實際情況有出入，強調「南山再2年多就準備上市」，屆時的「（南山）股價可能業界數一數二」，請投資人放心。

影片來源：臺灣證券交易所Taiwan Stock Exchange

儘管潤泰雙雄深夜開重訊釋疑、尹衍樑也親自喊話，潤泰雙雄今天股價仍然續吞第2根跌停，均摜破5日線與月線。潤泰全下探跌停價65.7元，市價與跌停價位還有近9000張賣單高掛，潤泰新下探59.2元跌停價，有超過4.2萬張賣單高掛，賣壓沉重。

同為南山人壽大股東的寶成今天早盤股價震盪，約下跌7%左右，下探至25.6元，失守5日均線。

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潤泰全指出，透過潤成投控轉投資南山人壽，綜合持股比例為26.62%，潤泰新則指出持股南山人壽25.11%，雙雄都因投資公司淨值未能同時反映資產及負債受到利率變動影響，恐導致低估及下降，使淨值也受到相同影響，第2季更因美國持續升息等影響，轉投資公司淨值持續下降。

寶成20日晚間召開重訊提出「四不」回應，表示不會影響本業營運、不會調整會計政策、不會調整對南山人壽持股、不會增資或發公司債等措施來提高淨值，公司也未對外公告財務預測，呼籲投資人審慎判斷市場消息。（編輯：趙蔚蘭）1110721