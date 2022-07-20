潤泰全、潤泰新：資產重估提高淨值 未考慮處分資產

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（中央社記者吳家豪台北20日電）媒體報導指潤泰全及潤泰新受到南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數，引發市場恐慌。潤泰全、潤泰新今天說，將變更會計原則，採公允價值重新衡量投資性不動產，以提高公司淨值，目前沒有考慮處分資產。

壽險業今年以來淨值持續下滑，信傳媒報導，南山人壽第2季淨值面臨跌破千億元大關，恐波及持股近9成的潤成投控，以及透過潤成投控間接轉投資南山的潤泰新及潤泰全。消息傳出後，潤泰全及潤泰新今天股價由紅翻黑急殺至跌停，分別以跌停價新台幣72.9元及65.7元鎖死至終場收盤。

潤泰全副總經理李天傑晚間召開重大訊息記者會說，受到俄烏戰爭因素影響，致國際經濟情勢劇烈波動及通貨膨脹。為抑制通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）進行數次升息，自今年3月升息1碼（0.25個百分點），造成潤泰全第1季其他權益因認列採權益法的關聯企業金融資產評價後減少約529億元。5、6月美國聯準會又接續升息5碼，對金融資產可預期也會造成波動。

李天傑說，因現行保險業資產採公平價值衡量，但負債面因尚未適用IFRS 17，尚未同時以公平市價衡量，導致市場變動，如利率上升時，債券反映利息上升致價格大幅降低，但負債面未能同時反映市場利率變動而隨之減少，致壽險業淨值遭到低估。

李天傑表示，潤泰全透過潤成投控轉投資南山人壽，綜合持股比例為26.62%，因上述轉投資公司淨值未能同時反映資產及負債受到利率變動影響，所導致的低估及下降，使潤泰全淨值也受到相同影響，第2季更因美國持續升息等影響，轉投資公司淨值也持續下降。

他表示，為確保公司股東權益，潤泰全將依法辦理解決目前面臨問題，如為一致反應利率變動對各項資產的影響，變更會計政策將投資性不動產改採公允價值衡量等，其市價增加將提高潤泰全淨值。相關改善淨值措施，將提請近期董事會決議，公司會秉持一貫原則，維護股東最大權益。

媒體詢問潤泰全及南山人壽第2季淨值，李天傑回應，會計師還在查閱潤泰全財務資訊，沒有任何數字出來；南山人壽也還在結帳，沒有任何數字。

李天傑表示，潤泰全今年配息新台幣5元的股利政策經董事會和股東會通過，會繼續執行，對淨值影響沒有很大變動，都在能夠掌控的範圍內。

媒體追問潤泰全是否考慮處分資產，以提升淨值；李天傑回應，目前狀況還不需要處分資產，等到財報結算完成後會提報董事會，根據財務結構，考慮改善措施，並於董事會後公告，「相信體質調整後，我們會越來越健康」。

他也提到，潤泰全並未考慮降低潤成持股，目前淨值也許處於歷史低點，萬一明年景氣反轉，淨值又會大幅上升，因此目前不適宜降低潤成持股，會考慮股東最大權益，為股東做最好的決定。

持股南山人壽25.11%的潤泰新協理陳柏宇表示，會計政策變動，屬於追溯調整可以適用的原則，會反映到過去每一期財報，因此會更正過往財報。（編輯：楊蘭軒）1110720