南山人壽淨值下滑 寶成：對財務不至於有重大影響

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（中央社記者潘智義台北20日電）針對媒體報導的南山人壽淨值危機，製鞋大廠寶成工業副總經理施志宏今天晚間透過視訊，在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，對公司財務無重大影響，第2季財報尚在編製；若南山人壽增資是否再認股，由董事會決定。

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媒體報導，南山人壽今年第2季淨值面臨跌破千億元大關。施志宏指出，潤泰集團及寶成集團於100年合資成立潤成投資控股公司，潤成持有南山人壽約89.55%，成為南山人壽的母公司，寶成直間接持有南山人壽約18.09%股權，因此南山人壽的損益與淨值也會對寶成工業第2季淨值造成影響。

他說，鑑於美國聯準會（Fed）升息、通膨壓力影響，導致國際經濟情勢劇烈波動，寶成第1季的其他權益因認列採權益法的關聯企業及合資的其他綜合損失減少新台幣約367億元。至於寶成第2季財報尚在編製，待完成後再公布於公開資訊觀測站。（編輯：楊蘭軒）1110720