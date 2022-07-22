7月底疫情反轉上升？王必勝：8月比較有可能

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北22日電）專家透過數理模式推估，7月底台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情會反轉上升。指揮中心指揮官王必勝今天說，他認為8月比較有可能，會持續嚴密監測、做好準備。

國內COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心自7日起調增入境總人數，由每週2.5萬人次增至每週4萬人次，外界關注何時再放寬。

王必勝今天上午視察桃園機場時指出，將視機場量能、必要防疫措施及國際疫情等狀況，做為未來每週入境人數再往上開放的準備，但目前還沒有時程表。

下午疫情記者會中，媒體詢及入境人數往上開放是否有具體數字。王必勝說，今天到桃機視察目的之一就是評估包括醫療量能、防疫旅宿夠不夠，以及現在3+4架構下機場是否能容納等，都會做為制定人數的參考基準。

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有專家示警Omicron BA.5亞變種病毒入侵台灣，以數理模式推估7月底疫情可能反轉上升。王必勝說，各種模型方法不同，推估出來的落點也不太一樣，「7月底反轉我認為機會比較小」，8月則有可能，至於反轉人數會到多少，各種說法都有，持續嚴密監測、做好準備，各專家看法都會參考。

指揮中心發言人莊人祥日前說疫情恐8月中升溫。他今天表示，反轉與否，除要看BA.5在基因定序中的占比，也與人流管控有關，目前大致以8月中可能性比較高，都還只是初步估計，未來隨時修正。（編輯：管中維）1110722