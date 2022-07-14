7家壽險未收到俄債利息 截至6月底提列損失148億
2022/7/14 19:43（7/14 19:49 更新）
俄羅斯遭西方制裁，衍生債券違約風暴，截至14日為止，7家壽險公司仍未收到俄羅斯應付債券利息。圖為俄羅斯盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者謝方娪台北14日電）俄羅斯遭西方制裁，衍生債券違約風暴，截至今天為止，7家壽險公司仍未收到俄羅斯應付債券利息，壽險業針對俄債部位，截至6月底已提列預期信用損失達新台幣148.57億元。
俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，如今俄羅斯和全球金融體系關係幾乎遭切斷，衍生債券違約風暴。金管會今天公布，自5月27日至7月14日止，累計仍有7家壽險公司未如期收到俄羅斯應付債券利息。
金管會保險局副局長張玉煇表示，俄羅斯遭國際制裁，外國代理銀行及相關支付系統被禁止處理與俄羅斯有關的債券業務，以致國內壽險業並未如期收到俄債利息。
張玉煇指出，保險業應依財報編製準則和相關財會公報規定，針對俄羅斯債券收息狀況，綜合考量實際情況和後續預期發生違約風險，依相關法規和公報規定提列減損及預期信用損失，反映於當期損益。
根據金管會統計，截至今年6月底止，壽險業投資俄羅斯部位達1077.24億元，月增41.6億元。張玉煇說明，投資部位變動主因債券評價損益及匯率變動所致，壽險業實際並無增加投資。
另截至6月底止，壽險業已提列俄債預期信用損失達148.57億元，月增6.22億元，主因有部分壽險公司增提預期信用損失所致。
依壽險公會統計，國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽共8家壽險公司持有俄羅斯債券。（編輯：潘羿菁）1110714
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