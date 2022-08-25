新版海外突發疾病險及旅遊不便險 不賠法定傳染病

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產、壽險公會向金管會呈報新版海外突發疾病醫療險附約示範條款及旅遊不便險參考條款，已獲核准，其基本架構均不賠法定傳染病。圖為桃園機場出境大廳。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北25日電）產、壽險公會向金管會呈報新版海外突發疾病醫療險附約示範條款及旅遊不便險參考條款，已獲金管會核准；基本架構均不賠法定傳染病，業者可自行評估是否將法定傳染病列入承保範圍。

今年5月國內爆發防疫險之亂，產險業理賠已逾新台幣655億元，業者估計，全年防疫雙險總理賠金額恐逾千億大關。有防疫險慘痛經驗在前，業者幾乎全數下架海外突發疾病醫療險，就是因過往海外突發疾病醫療險並未將法定傳染病列為除外責任，業者憂心恐從國內賠到國外。

隨海外旅遊即將復甦，外界關注何時會有新版海外突發疾病醫療險補足海外突發疾病保障缺口，金管會保險局副局長林志憲今天表示，產、壽險公會日前向金管會呈報新版海外突發疾病醫療險附約示範條款及旅遊不便險參考條款，基本架構均不賠法定傳染病，金管會已予以同意。

林志憲說，產、壽險公會共同訂定海外突發疾病醫療險附約示範條款，和過往差別是將法定傳染病列為除外責任，若業者自行評估後同意承保範圍包括法定傳染病，即不需將法定傳染病列入除外責任即可；此示範條款自今年9月1日起實施，至於何時會有新商品上線，端視業者作業時程而定，金管會將採備查制而非核准制辦理。

從2020年COVID-19疫情爆發以來，業界已幾乎暫停銷售旅遊不便險，產險公會近期也向金管會呈報新版旅遊不便險參考條款，將法定傳染病排除在承保範圍，同樣已取得金管會核准。

林志憲指出，參考條款將法定傳染病排除在承保範圍以外，若業者評估風險，同意將法定傳染病列入承保範圍，可以推出旅遊不便險附加條款，供民眾添購保障。（編輯：林淑媛）1110825