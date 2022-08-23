監院指3+11未對外溝通 莊人祥重申政策始末

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北23日電）監察院公布「3+11」決策過程調查報告，認為衛福部未善盡對外詳細說明責任。指揮中心發言人莊人祥今天重申，這是經秋冬專案後，確認管理強化且違規減少才放寬。

監察院昨天公布「3+11」決策過程調查報告，認為衛福部未善盡對外詳細說明的責任，並應修法明定何種決策要有會議紀錄。莊人祥表示，由於監察院認為指揮中心將檢疫方案從「5+9」調整為「3+11」，卻未善盡對外說明之責，所以他今天再次說明。

莊人祥說，2020年底之前，機組員檢疫規定本就是「3+11」，後因配合秋冬專案，調整為7天居家檢疫加上7天自主健康管理，期間同時觀察是否能落實外站零接觸、航空公司是否能落實管理規定。

莊人祥表示，在秋冬專案告一段落後，發現航空公司在外站的管理有很大進步，包含加裝監視錄影器、一次性房卡等，違規情形也降低，所以就改為5天居家檢疫，採檢陰性後可以進行9天自主健康管理，並由民航局修正相關規定，也要求航空公司加強管理，同時祭出相關處分。

指揮中心在4月13日檢視相關成效，發現違規件數幾乎為零，3月4日至12日採檢9000多人也均為陰性，後續才宣布放寬為3天居家檢疫採檢加上11天自主健康管理。

此外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購預算花費細節受關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，網傳日本主動公布疫苗廠牌單價，但經了解後，其所公布金額也是以總採購預算2.4兆日圓、採購劑量8.82億劑推算，每劑單價約新台幣662元。

莊人祥說，這不是日本政府公告的單價金額，計算方式跟台灣類似，而台灣截至今年底，政府自購5351萬劑，採購金額總數為408.6億元，平均每劑花費765元。

根據指揮中心統計，6個月到4歲疫苗昨天接種1980人，第1劑接種1416人、涵蓋率19.1%，第2劑接種546人、涵蓋率0.3%。

昨天COVID-19疫苗接種3萬3062人次，截至目前為止累計接6037萬291人次；接種人口涵蓋率第1劑92.4%、第2劑86.4%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72%，第2次追加劑接種率8.8%（65歲以上接種率32.4%）。（編輯：卞金峰）1110823