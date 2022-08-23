3+11監院報告出爐 陳時中：相信衛福部將遵行

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民進黨台北市長參選人陳時中（前中）23日上午到松山文創園區參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學 Kid's Right互動體驗展」，展區以趣味視覺空間設計，將兒童權利公約條文以淺顯易懂的方式傳達給民眾。中央社記者趙世勳攝 111年8月23日

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）監察院昨天公布「3+11」決策過程調查報告，認為衛福部未善盡對外詳細說明的責任，並應修法明定何種決策要有會議紀錄。民進黨台北市長參選人陳時中今天說，相信衛福部將來會這樣做。

曾為衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中今天上午參觀兒福聯盟30週年展覽「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展」後接受媒體聯訪。

對於監察院調查報告是否還指揮中心清白，陳時中說，他們本來就坦蕩蕩，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間每件事都很緊急、很有必要性，當初討論時認為台灣對機組員的管理都做到很好了，可以往下走，才做出放寬的決策。

媒體詢問，決策過程到底有沒有會議紀錄。陳時中表示，他在第一時間就說過沒有會議紀錄，指揮中心裡面討論後就對外公告實施了。

陳時中強調，行政單位不是每件事都會有會議紀錄，和立法院每場會議都一字一句記清楚不一樣，行政單位有會議紀錄的主要意義是負責，避免將來發生事情時大家不認帳，而他從一開始就說這件事他負全責，也由他親自公布實施。

陳時中說，監察院希望衛福部善盡說明責任，相信衛福部將來會這樣做。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安稱這個調查報告等於犧牲監察院的地位和公信力、是民主危機，陳時中表示，監察院是國家五院之一，「我想他大概選舉選瘋了」。

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監察委員浦忠成、蘇麗瓊針對國籍航空機組員返國檢疫措施從「5+9」調整為「3+11」的調查報告指出，中央流行疫情指揮中心決策過程經過通盤考量，非率性而為，但未善盡說明責任，對質疑也未積極溝通，實有改進空間。

報告進一步指出，決策過程沒有會議紀錄，但現行法令未明確規範指揮中心指揮官作成決策前，須經何種法定程序、是否應製作會議紀錄，衛福部應修法明定標準。（編輯：張銘坤）1110823