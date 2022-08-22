3+11決策過程未對外說明 監院要衛福部檢討改進

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監委浦忠成、蘇麗瓊今天說，指揮中心將檢疫措施從「5+9」調整為「3+11」，過程未對外說明，應檢討改進；決策過程無會議紀錄，雖法令未明確規範是否公開，衛福部應修法加以明定。

監察委員浦忠成、蘇麗瓊透過新聞稿指出，本土疫情爆發後，外界認為是因放寬國籍航空機組員返國檢疫措施由「5+9」調整為「3+11」所致。監察院社會福利及衛生環境委員會17日通過兩人所提調查報告。

監委表示，指揮中心與民航局合作，訂定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」；國籍航空機組員防疫檢疫措施，歷經「3+11（基礎版）」、「7+7」、「5+9」及「3+11（加強版）」等4個管理模式。

監委說，110年2月26日桃園機師工會函指揮中心、3月31日機師工會代表向桃園市長陳情、4月1日有立委召開「機組人員防疫健康管控措施協調會」，都表達航空機組人員受有「檢疫-執勤-檢疫」無限輪迴的身心壓力，嚴重影響其身心狀況、家庭生活，可能增加飛航事故風險等意見。

監委表示，可見指揮中心決定實施「3+11（加強版）」模式前，已通盤考量國內當時本土疫情、航空公司管理責任、航空機組人員PCR檢測結果與所受身心壓力等因素，非未經評估率性而為。

監委強調，由於指揮中心在110年4月13日決定採「3+11（加強版）」措施，並在隔天的記者會宣布，從4月15日起實施，與機師工會反映航空機組人員身心壓力的意見及桃園市長、立委等代為轉達意見的時間甚為接近，難免使人誤解指揮中心立場。

監委也說，從決定到實施的時間甚短，對於政策從「5+9」調整為「3+11（加強版）」的權衡考量，相關經過未善盡對外詳細說明的責任，當媒體及立委有所質疑時，也未積極溝通以釋除疑慮，實有改進空間，請衛福部檢討改進。

監委指出，「3+11（加強版）」決策過程，是在110年4月13日由指揮中心疫情監測組長周志浩、社區防疫組長莊人祥等人討論研議後，共同向當時的指揮官陳時中面報，經指揮官拍板決定後，4月14日召開記者會宣布從15日起檢疫措施調整為「3+11（加強版）」模式。

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監委說，決策過程雖沒有會議紀錄，但現行法令未明確規範指揮中心指揮官作成決策前，須經何種會議的法定程序及應否製作、公開會議紀錄。

監委強調，防疫措施的變更，動輒影響千萬以上民眾的身心健康及生活安排，指揮中心如何決定及變更防疫措施，是否應製作會議紀錄及公開，對人民知的權利實具相當重要性，依中央法規標準法第5條規定，「其他重要事項」應以法律定之，衛福部允諾未來將納入後續傳染病防治法修法時考量。（編輯：林興盟）1110822