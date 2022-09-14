防疫雙險理賠將破千億 黃天牧：審慎研究公會意見

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（中央社記者謝方娪台北14日電）防疫雙險今年理賠已逾新台幣900億元，且單週理賠金額再創高，未見自高峰下滑跡象；金管會主委黃天牧表示，金管會持續關切防疫險理賠情形，產險公會所提意見，保險局會審慎研究。

疫情未歇，防疫險理賠持續衝擊國內產險業，金管會公布最新統計顯示，今年截至9月12日止，防疫險已理賠713.83億元、疫苗險理賠187.91億元，防疫雙險合計今年已理賠901.75億元，即將邁向千億大關。

黃天牧今天出席一場活動，會後接受媒體採訪表示，金管會持續關切這方面問題，針對產險公會所提意見，保險局會審慎研究。

黃天牧說，金管會很關心產險業遇到的問題，金管會可處理的方向應是從監理制度面替產險業稍微鬆綁；至於有哪些監理政策可鬆綁，保險局仍在研究。

有產險業者提出希望確診回歸PCR認定，以避免道德風險，黃天牧說，這部分牽涉跨部會，金管會會協助向其他部會反應，不過也要看整體防疫政策最後的決定。

黃天牧說，防疫政策仍要以指揮中心政策為主，若業者有相關意見，金管會會適度向相關單位反應，但還是要尊重整體防疫政策。

他表示，保險局已向相關部會反應過部分意見，包含產險業在理賠過程有少數案例發生道德風險等，希望給予提醒。（編輯：林淑媛）1110914