中信金8月獲利26億元 防疫保單拖累台壽單月轉虧

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（中央社記者蘇思云台北7日電）中信金今天公布8月自結盈餘，8月稅後盈餘新台幣26.37億元，銀行跟保險核心獲利穩健，不過因為中信產險8月理賠金額大增至23.3億元，拖累台灣人壽單月獲利出現虧損。

中信金控今天公告8月自結盈餘，8月稅後盈餘26.37億元，年減53%，累計前8月合併稅後盈餘335.28億元，年衰退21.6%，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.66元。

中信金財務長邱雅玲晚間告訴中央社記者，子公司中信銀8月稅後盈餘39.76億元，年成長49.4%，前8月累計稅後盈餘233.72億元，年成長17.03%。

邱雅玲指出，中信銀8月淨利息收入年成長35%（含泰國LHFG集團），國內及海外分子行放款都持續成長，且利差因存放款結構改善及升息影響擴大，淨利息收入表現良好；8月淨手續費收入小幅衰退約1成，主要還是財富管理客戶比較觀望所致。

子公司台灣人壽8月稅後虧損14.08億元，累計前8月稅後盈餘105.87億元，年減少51.16%。

邱雅玲指出，近期確診人數開始上升，防疫保單理賠明顯增加，因此讓台灣人壽單月出現虧損。新台幣8月大貶4.97角，邱雅玲表示，確實帶來不少匯兌利益，外匯價格變動準備金餘額從7月底96億元，增加到8月底的111億元；不過，資本市場持續震盪，股債處分利益確實較少。

邱雅玲表示，中信產防疫保單8月有效契約數約39.4萬件，8月單月理賠件數近5萬件、單月理賠金額23.3億元，累計前8月理賠金額約35億元。中信產8月賠款準備提了31億元。

中信金今天晚間也發布重訊公告，宣布子公司台灣人壽二度增資中信產50億元，這是中信產繼今年6月30日增資40億元後的第二次增資。（編輯：趙蔚蘭）1110907