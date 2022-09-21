金管會2招助產險度財務難關 黃天牧：不會是最後措施

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（中央社記者謝方娪台北21日電）今年產險業防疫雙險理賠已逼近千億大關，產險業大呼吃不消，金管會20日宣布以2大財務融通措施協助產險業，金管會主委黃天牧今天表示，這不會是金管會最後措施，將繼續觀察。

防疫險與疫苗險的理賠不斷攀升，金管會20日宣布以2項財務融通措施協助產險業，第一是放寬「遞延所得稅資產」可一次認列，有助強化產險業RBC（資本適足率），第二是產險業在「輕症居家照護比照一般住院」融通給付的自留理賠金額可減計保險安定基金提撥，有助減少費用支出。

黃天牧今天視察雙語示範分行，會後接受媒體聯訪表示，2項財務融通措施是金管會現階段在監理面可以為產險公司做的事，看到媒體報導不同產險業對此持有不同看法，「不太可能有政策讓所有產險公司都感覺它是最有用的措施」。

黃天牧說，金管會之所以放寬「遞延所得稅資產」可一次認列，是有部分產險公司向金管會反映；這項財務融通措施實施後，每家產險公司都可受益，只是受益時間及規模不見得相同。

他強調，金管會第一步是針對金管會監理制度上可提供協助的部分先出手相助，這不會是金管會最後措施，金管會仍會不斷觀察，盤點有哪些是金管會還可為產險公司做的事。

產險公會日前向金管會提交的業者意見書，包含希望COVID-19降級、確診認定回歸PCR或透過其他作法並行以降低道德風險、取消隔離、「輕症居家照護比照一般住院」的住院日額理賠寬容措施可盡快落日等。

黃天牧表示，產險公司對防疫政策的建議，涉及整體國家防疫政策、必須跨部會討論，不見得是金管會此刻能處理的事，金管會有適時協助反映業者意見，不過還是要看整體防疫政策、保戶權益等各面向進行通盤衡量。（編輯：楊凱翔）1110921