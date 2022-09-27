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防疫雙險拖累 產險業前8月大虧765億元

2022/9/27 17:41
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（中央社記者謝方娪台北27日電）防疫雙險理賠衝擊產險業獲利，整體產險業今年8月續虧新台幣215億元，累計前8月稅前虧損達765億元，創歷年同期最大虧損，淨值持續探低至943億元。

隨疫情再度升溫，產險業防疫險賠款及賠款準備金持續攀高，金管會今天公布，產險業8月稅前大虧215億元，累計前8月稅前虧損達765億元，相比去年同期獲利175億元，不僅由盈轉虧，更創歷年同期最慘獲利數。

今年以來新台幣跌跌不休，在完全不避險之下，產險業前8月有31億元兌換利益，扣除避險工具損失及避險工具換匯成本後，匯兌利益為2億元，即使再加上保險本業收益，仍遠遠難敵股債動盪加劇及防疫險理賠對獲利的衝擊。

產險業淨值7月底正式跌破千億大關後，8月淨值再降33億元、降至943億元。

今年截至9月26日止，防疫險及疫苗險合計已理賠1070.41億元，正式衝破千億大關，且大部分理賠均集中在今年5月後出現，即不到5個月時間內，產險業為防疫險及疫苗險已賠付逾千億元。

產險業近月以增資、收回特別準備金、短期借款及變賣資產因應防疫雙險對財務影響，金管會日前公布2項財務融通措施，包括放寬「遞延所得稅資產」可一次認列，以及產險業在「輕症居家照護比照一般住院」融通給付的自留理賠金額可減計保險安定基金提撥，協助產險業度難關，可望一定程度強化產險業RBC（資本適足率）並減少費用支出。（編輯：張均懋）1110927

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