產險業掀三度增資潮？金管會：關注BA.5傳染力

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（中央社記者謝方娪台北29日電）今年防疫雙險理賠衝破千億大關，產險業財務壓力大，今年底前已有2家產險會啟動二度增資，至於後續是否會有三度增資潮，金管會今天表示，要看BA.5疫情發展情形，業者目前擔心的是BA.5傳染力。

防疫險理賠持續衝擊產險業，金管會保險局長施瓊華今天列席立法院財政委員會備詢，中場休息時間接受媒體採訪表示，目前已有產險公司啟動二次增資，除了中信產險已啟動二度增資，新安東京海上產險預計今年底前也會完成二度增資。

施瓊華表示，新安東京海上產險大股東為日商，增資會牽涉外資審查程序，首次增資預計會在這2天、即9月底前完成，第4季應會進行二度增資，並在今年底前完成增資程序。

施瓊華說，目前還沒有產險公司報告可能三度增資，產險業今年底前是否可能掀起第三波增資潮，還是要看BA.5情形，根據指揮中心估計，10月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有望降溫，業者目前比較擔心的是BA.5傳染力。

另美國升息未歇，債券殖利率上揚，可能持續影響壽險業淨值下探。施瓊華說，壽險業主要是財報評價問題，金管會日前已發布新聞稿說明，屆時將看整體金融情勢、評估壽險清償能力實質受影響程度，即不一定會強制增資。（編輯：楊蘭軒）1110929