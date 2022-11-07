蘇貞昌：重症高風險、弱勢 評估擴大免費發放快篩

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（中央社記者陳俊華台北7日電）指揮中心今天說，疫情已過高原期，針對各工作場域工作人員的3劑疫苗措施，將擇期取消；行政院長蘇貞昌說，對於重症高風險族群及弱勢族群，請指揮中心評估是否擴大免費發放快篩試劑。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌指出，國內疫情並沒有因為近日以來的種種開放措施而升高，且已有明顯下降趨勢，顯見國家整體公衛意識已提升，防疫階段已逐漸翻過新的一頁，請各部會持續宣導個人健康防護措施，藉此機會讓國家的公衛觀念及國民意識，能夠持續向上提升。

蘇貞昌表示，隨著疫情發展，疫苗施打狀況及快篩試劑實名制販售情形都隨之趨緩，需求及使用量都沒那麼迫切，為提升整體保護力，請指揮中心持續宣導疫苗施打，對於重症高風險族群及弱勢族群，也請評估是否擴大免費發放快篩試劑，並請指揮中心持續掌握相關醫療量能及戰略醫療物資，以備不時之需。

蘇貞昌說，行政院從今天開始，進院區辦公不用量體溫，會議室也已取下隔板，象徵防疫措施的進一步鬆綁。請指揮中心持續留意疫情發展狀況，並以科學數據及專家意見為基礎，積極向民眾釋疑並說明相關資訊，讓民眾保持適度防疫措施，一起維護台灣的防疫成果。

指揮中心在會中表示，國內疫情全國新增病例數、中重症數等指標呈下降趨勢，近一週本土病例較前一週下降17.7%，輕症、無症狀者為99.56%，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，10月13日調升入境總量為每週15萬人次、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，入、出境人數都明顯成長，平均每日入境1萬480人次，較9月增加1.78倍。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.9%，第2劑為88.4%，第3劑為74%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.1%，第4劑施打率則為16%，累積施打已超過6366萬人次。

指揮中心指出，隨國內疫苗覆蓋率已在全球位於領先，國內疫情也已過高原期，本週起將取消各場所與參與各類活動的沒打3劑疫苗須快篩的限制，而針對各工作場域工作人員的3劑疫苗措施，將隨之檢討，擇期取消相關限制。（編輯：趙蔚蘭）1111107