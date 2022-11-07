BQ.1本土首例 北部4歲女童曾打1劑疫苗

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指揮中心7日表示，國內出現首例BQ.1本土病例，為北部4歲女童，曾打過1劑疫苗。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北7日電）COVID-19本土BA.5疫情趨緩，今天新增確診數時隔84天再度降回2萬例以下；Omicron新興變異株威脅不斷，國內出現首例BQ.1本土病例，為北部4歲女童，曾打過1劑疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中表示，新增1萬6538例本土個案，是自8月15日1萬5596人以後新低，相隔84天，較上週同降幅約為26.8%；另外，境外移入增23例。

根據指揮中心資料，新增114例Omicron亞型變異株確定病例，國際關注的BQ.1變異株，首見社區感染本土個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，為北部4歲女童，曾接種過1劑，10月24日開始發燒、頭痛、噁心、嘔吐等，至急診採檢PCR陽性曾短暫住院3天，已於10月26日出院。

羅一鈞說明，BQ.1疾病嚴重度未增加，但BQ.1新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。現有疫苗，包含原始株與次世代疫苗，對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響，建議接種次世代疫苗、遵守防疫規定和篩檢措施。

根據指揮中心對BA.5國內最新基因定序結果，新驗出BA.5本土個案驗出率為97%，驗出BA.2變異株有2例、占2%、BQ.1變異株驗出1例、占1%。

指揮中心同時公布上週境外移入COVID-19確診者感染的病毒各變異株檢驗結果，BA.5占88%，XBB變異株及BA.2.27變異株各1例、各占6%。

另外，確診個案新增中重症121例（中症85例、重症36例），其中34人死亡，死亡個案年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。羅一鈞表示，較年輕死亡病例為一名30多歲女性，沒有接種疫苗，本身有心臟病及酒精性疾患等慢性疾病，持續1週有咳嗽、呼吸喘等症狀。

個案因上述症狀於10月21日至急診，診斷為嚴重肺炎合併急性呼吸窘迫症，插管使用呼吸器，收至加護病房，當天PCR確診，給予瑞德西韋、類固醇、免疫調節等藥物，經救治仍不幸在11月1日過世，從確診到過世相隔12天，死因為COVID-19合併呼吸衰竭、敗血性休克。

根據指揮中心統計，今年1月至11月6日，本土輕症、無症狀個案累計780萬1737例、占99.56%，中症累計1萬9904例、占0.25%，重症累計1萬4581例、占0.19%，其中死亡累計1萬2377人。（編輯：管中維）1111107

（指揮中心提供）