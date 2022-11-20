中選會：傳播選務謠言就是傷害台灣民主 也會觸法

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（中央社記者陳俊華台北20日電）中選會今天說，網路流傳許多選務謠言，例如電腦計票會做票、領票數未宣布等，雖已多次澄清仍被持續傳播；提醒民眾無論製造或傳播選務謠言，都是在傷害台灣民主，也會觸法。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，11月26日將投票，但許多選務錯假訊息，雖經台灣事實查核中心等各機構一再澄清，許多謠言仍持續被傳播，例如「電腦計票會做票」、「領票數未宣布」、「廢票數、無效票也都未公開」等，都是錯假訊息。

中選會說，無論製造或轉傳，被人檢舉的話，檢警司法機關會依法處理，輕者可能違反社會秩序維護法，重者可能違反刑法或公職人員選舉罷免法等規定。

中選會指出，製造或傳播錯假訊息、選務謠言，都是在傷害台灣民主，更是在打擊奉公守法的公教人員，因為選務依法是由各縣市政府與鄉鎮市區公所協辦，且選務工作人員半數以上是公教人員，還有各縣市長候選人推薦監察員監督選務。

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中選會說，各地選委會都依法辦理選務，每項環節都是依法進行，開票時也允許公眾進入開票所監票，電腦計票結果，也與各投開票所票數相同。

中選會表示，一再澄清選務謠言後，有人仍持續製造或傳播，這些行為既是在打擊公教人員，也是在質疑22個直轄市與縣市地方政府，還有368個肩負選務作業中心職責的鄉鎮市區公所，更藉由對選務機關的攻擊，試圖影響台灣的民主價值秩序與果實，還可能會被人檢舉而觸法。（編輯：林淑媛）1111120