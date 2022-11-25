李問選前夜喊勝不驕敗不餒 王忠銘訴求經驗傳承

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（中央社記者高華謙連江25日電）民進黨連江縣長候選人李問今天辦選前之夜直播，指明天投票有點緊張，但勝不驕、敗不餒；國民黨籍候選人王忠銘訴求傾聽年輕人心聲，傳承經驗與人脈；國民黨候選人曹爾元沒辦活動。

李問今天與民進黨連江縣議員候選人劉浩晨及南竿鄉民代表候選人李哲宇一邊吃在網咖買的紅糟雞肉串與海鮮披薩，一邊在社群網站臉書（Facebook）展開選前之夜直播，他們除了暢談政策願景，也回應網友問題，走較活潑、溫馨路線。

網友提問，每個人可能都有想過「改變」這件事，但是什麼信念支持他們願意站出來。李問說，他在高中、大學時期就覺得公開討論公共事務很重要，也曾當過記者，他認為在民主社會裡，任何公共議題需要更多人參與討論，這也影響到這次他們以「透明政府」作為施政理念。

李問表示，他2、3年前投入立委選戰後，就多了馬祖居民這個身分，作為居民也可看到如馬祖勞動條件不佳、產業發展與就業機會侷限等問題，需要有人討論與關注，讓縣府有壓力才能解決，而候選人就是發言機會，如果有幸當選，還可以落實好的政策，當然是件好事。

劉浩晨說，他深刻感受到，「你不理政治，政治就不理你」，透過民主制度，無論是用選票或親自投入選舉改變環境，都是很重要的事，他認為，「當你真的看不下去時，總會想做點什麼」，因此李問邀他參選時，他沒有想很久就答應。

李問被問及目前心情時說，今天雖然風大雨大，但一早7時許就去站路口與菜市場拜票，雖然疲倦但充實，選舉過程中分享政見與想法獲得好的回饋，收穫滿滿。

至於明天要投票會不會緊張，李問說，這是他人生第2次投票給自己，雖然他上次選立法委員已有落選經驗，但明天投票還是會有點緊張，不過還是會尊重投票結果、遵守民主機制，「勝不驕、敗不餒」；懇請認同他理念、願意肯定他過去2、3年為鄉親做的服務，就要投他與團隊一票，只要越來越多人支持「大黃魚戰隊」，就是越來越多人表達對改變的期待。

另一方面，王忠銘今天晚間在馬祖介壽老人活動中心2樓舉辦選前之夜，包括國民黨籍在地立委陳雪生與縣長劉增應都到場支持。

王忠銘致詞時說，原本介壽社區有另一團隊要辦選前之夜，他與團隊在研究要怎麼處理時，有人提議要跟旁邊尬場，但他堅持不要，因為過去他聽到很多聲音，但就是缺乏年輕人聲音，因此今天晚上他要開放給年輕人表達心聲，不為選票或任何政治考量，只希望好好傾聽。

王忠銘表示，未來他要做兩件事，首先是經驗傳承，他要選拔年輕人跟在縣府團隊身邊，讓有經驗的老年人帶有活力的年輕人一起開會、做決定與解決問題，培養1、2年後就可逐漸放手，讓年輕人發展。

王忠銘說，再來他要做人脈傳承，縣府去年爭取很多預算，這除了縣府同仁有精確計畫以外，還要靠在中央政府的人脈，因此他要傳承這些人脈，讓年輕人少走40年的路，如果他有機會當選，一定帶年輕人走向希望之路。（編輯：陳政偉）1111125