高雄選前之夜 綠拚高票連任藍盼挽回港都民心

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尋求連任的民進黨籍高雄市長陳其邁（中）25日晚間舉行選前之夜造勢活動，陳其邁表示，若市民曾為這2年高雄的進步而感動，就請11月26日堅定支持陳其邁，讓「高雄起飛，再拚4年」。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月25日

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄25日電）高雄選前之夜，藍綠陣營各自把握最後時間動員催票。綠營陳其邁激動喊出力拚「高雄起飛，再拚4年」；藍軍挑戰對手柯志恩感性訴求盼凝聚港都支持者的熱情催出選票。

投票日前最後1天，民進黨高雄市長候選人陳其邁今天白天到左營、楠梓、鼓山等區車隊掃街，接著晚上7時在高雄捷運鳳山西站旁舉行選前之夜活動。

綠營選前之夜，高雄在地立委賴瑞隆、劉世芳、趙天麟、林岱樺、許智傑、李昆澤等人出席。賴瑞隆籲市民讓陳其邁衝破百萬票高票當選，讓台灣人看到高雄人決心，也讓民進黨議會過半；許智傑說「再給陳其邁4年，高雄一定響叮噹」。

陳其邁一上台看到群眾熱情呼喊也紅了眼眶，情緒略顯激動，妻子吳虹則站在一旁陪伴。陳其邁說，感謝高雄人2年前給他機會，擔任高雄這個偉大城市的市長，是自己一生無比的驕傲；如果市民曾為這2年高雄的進步而感動，就請11月26日堅定支持陳其邁，讓「高雄起飛，再拚4年」。

柯志恩一早到鼓壽宮參香祈福，祈求明天投票日開出好成績、議會拚過半，接著展開路口拜票及車隊掃街，晚上7時起在前鎮區一德勞工夜市舉行「市民之夜」活動，定調「讓市民做高雄最大咖」，希望凝聚市民情感，催出選票。

造勢活動最後柯志恩壓軸上場，她在長達12分鐘演說表示，自己沒有人脈、沒有金脈，但是為了高雄的命脈，願意打拚，她懇求支持集中選票，再創高雄奇蹟。

今晚活動由高雄市黨部副主委曹恒榮、中央委員郭昭岑主持，國民黨立委鄭麗文、前立法院長王金平、國民黨祕書長黃健庭、重啟核四公民投票案領銜人黃士修等人出席力挺。王金平肯定柯志恩的專業和才情，相信一定能翻轉高雄、讓高雄變成現代化、科技化、國際化城市。黃健庭說，柯志恩要用最真誠的心，奪回港都民眾的心。（編輯：孫承武）1111125