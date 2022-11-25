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選前之夜最後衝刺 黃偉哲鞏固綠營大票倉

2022/11/25 21:10
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（中央社記者張榮祥台南25日電）尋求連任的台南市長黃偉哲今晚做最後衝刺，不僅兵分37路同步在各行政區徒步掃街，仁德區競選總部前的「站出來，挺台南」選前之夜造勢晚會更是氣氛熱烈，全力鞏固綠營大票倉。

年底九合一選舉終於走到投票日選前最後一天，黃偉哲今天持續以車隊掃街遊行，黃偉哲陣營更公布總統蔡英文催票影片，蔡總統呼籲選民支持黃偉哲順利連任，延續台南第一的政績。

黃偉哲晚間6時更發動37個行政區齊步走，串聯里長、市議員候選人，徒步走進巷弄拜票。仁德區競選總部前的「站出來，挺台南」選前之夜造勢晚會則於6時30分揭開序幕。

黃偉哲今晚最後衝刺的場子，沒有綠營大咖現身助選，多以音樂、熱舞、歌唱炒熱氣氛，黃偉哲直到造勢晚會閉幕前才登台，且和台下支持者一一擊掌，將聲勢拉抬到最高點。

黃偉哲表示，他非常感謝支持者一路陪伴，市府團隊4年來共同打拚，部分局處長從前台南市長賴清德、前台南市代理市長李孟諺時代開始任職直到今天，已有12年經驗；他不是很厲害，但很努力，他自評60分，市府團隊則有90分。

黃偉哲同時暢談社會住宅、新化果菜市場等政績，他說，台南未來4年還會大大發展，包括台南鐵路地下化、國家圖書館南部分館、安平跨港大橋等，將會陸續完成，希望選民支持他和市府團隊繼續做，將事情做好。（編輯：陳政偉）1111125

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