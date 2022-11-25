宜蘭縣長選舉選前之夜 江聰淵林姿妙掃街催票

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民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（前右3）25日選前之夜在羅東鎮徒步掃街拜票，爭取選民支持，立法院長游錫堃（前左）也到場相挺。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年11月25日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）選前之夜，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵與國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙今晚都在縣內宜蘭市與羅東鎮掃街拜票，尋求選民支持。

江聰淵晚間在羅東舉辦「終結貪腐迎回正義、千人徒步大遊行」活動，立法院長游錫堃特地回鄉陪同掃街，並致贈一座水牛木雕給江聰淵，期許江聰淵深耕勤耘。

江聰淵在出發前受訪時表示，歷任民進黨籍縣長締造的「宜蘭經驗」、「宜蘭價值」與「宜蘭驕傲」，他從游錫堃老縣長手上接下這座水牛雕塑品，意義深遠，他會延續水牛精神，守護「宜蘭價值」，再創造「宜蘭經驗」，不會讓宜蘭鄉親失望。

他說，未來4年有信心能延續歷任民進黨籍宜蘭縣長那種做好、做事的精神，承諾與縣民一起打拚，讓宜蘭更好。

林姿妙晚間宜蘭市掃街拜票前向民眾說，非常感動與感謝這段時間大家的相挺及鼓勵，她「一步一腳印」，跟縣民一起打拚，希望拚出宜蘭好生活。

林姿妙指出，宜蘭縣在這幾年中，大家可感受到宜蘭可以跟別人相比，明天就要投票，希望縣民可以跟好友說「選賢與能」，選出會做事、做對事，一起拚出宜蘭好生活。（編輯：張銘坤）1111125