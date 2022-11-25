南投縣長選前之夜 蔡培慧許淑華搶攻南投市民支持

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國民黨南投縣長候選人許淑華（前中）25日搶攻南投市民選票，除在南投縣立體育場辦音樂會邀藝人獻唱，也以徒步掃街方式全力爭取選民支持。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月25日

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）選前之夜，民進黨南投縣長候選人蔡培慧、國民黨南投縣長候選人許淑華今天都搶攻南投市民選票，蔡培慧呼籲明天一定要投票改變南投；許淑華則說會努力到最後一刻，靜待佳音。

2022年地方公職人員選舉明天投、開票，選前之夜，蔡培慧、民進黨南投市長候選人賴燕雪晚間在南投市舉辦感恩音樂會及掃街遊行，副總統賴清德、行政院農業委員會主任委員陳吉仲等人出席，賴副總統致詞表示，國民黨完全執政、完全失敗，要換黨、換人做做看。

副總統表示，南投長期一黨獨大，若國民黨做得好，沒話講，但事實不是這樣，前縣長李朝卿貪污被判刑，現任縣長林明溱沒建設、工商發展停頓、農業無法升級，造成長期低薪、人口流失，因此，請支持有專業的傑出人才蔡培慧擔任縣長去解決問題、改變南投命運。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，投票前最後12小時，會用盡每分鐘，除邀請賴副總統到場鼓勵，也會徒步在南投市、草屯鎮掃街，並把握最後機會親自打電話催票、提醒明天一定要找親朋好友去投票，要投票才能改變南投，每個人的一票都是關鍵力量。

許淑華競選總部晚間在南投縣立體育場辦理音樂會邀藝人輪番獻唱，眾人先集結徒步掃街，國民黨南投市長候選人張嘉哲、多名縣議員候選人到場，許淑華說，這幾個月走過風雨，感謝一路支持的鄉親和團隊夥伴，期待大家手牽手、心連心，明天一同出門投票。

許淑華透過新聞稿表示，她始終堅持一步一腳印、腳踏實地，不開空頭支票，相信走過的每一哩路、每次經驗都有意義，她走遍南投縣13鄉鎮市各大小聚落以最大誠意向南投鄉親懇託，現在她更要向所有南投鄉親報告，歷經20年累積，她已經準備好了。

許淑華接受媒體聯訪表示，南投市是她最熟悉的地方，草屯鎮則是她從小長大之處，因此，選前之夜在這兩地舉辦音樂會，用輕鬆方式與鄉親同樂；另外，她的競爭對手非常可敬，拚戰到最後一刻的精神可嘉，她也會繼續努力到最後一刻，最後靜待明天佳音。（編輯：謝雅竹）1111125

民進黨南投縣長候選人蔡培慧（前中）25日選前之夜在南投市舉辦感恩音樂會及掃街遊行活動，在距離投票剩下不到24小時的關鍵時刻，全力爭取選民支持。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月25日

國民黨南投縣長候選人許淑華（前左）25日選前之夜全力催票，帶隊以徒步掃街方式全力爭取選民支持，也獲鄉親朋友熱情回應。（許淑華團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月25日