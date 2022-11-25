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東檢再查獲7件現金買票 累計台東已28件賄選案

2022/11/25 16:01
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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東地檢署今天再宣布查獲7件現金賄選案，1名鄉民代表候選人遭收押禁見。檢方今年偵辦台東賄選案累計已查獲28件。

台東地檢署下午發布新聞稿表示，昨天最高檢察署檢察總長邢泰釗親自到台東嘉勉查賄團隊，團隊士氣高昂，昨日單日查獲7件現金買票案件。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜表示，池上鄉江姓鄉民代表候選人、鍾姓樁腳涉嫌以每票新台幣2000元賄賂選民，江姓候選人有勾串之虞遭法院收押禁見，鍾姓樁腳新台幣1萬元交保。

台東市周姓里長候選人涉嫌以每票2000元買票，法院裁定3萬元交保；台東市賴姓里長候選人和樁腳涉嫌每票1000元賄賂選民，賴姓候選人和陳姓樁腳各以3萬元交保，另2名陳姓和李姓樁腳2萬元交保。

關山鎮某鎮長候選人和潘姓樁腳涉嫌每票1000元至2000元賄賂選民，潘姓樁腳遭法院裁定限制住居；某鄉黃姓鄉長候選人和林姓、朱姓樁腳涉嫌以每票1000元買票，分別以10萬元、8萬元、1萬元交保。

成功鎮某鎮民代表候選人的利姓、羅姓樁腳涉嫌以每票2000元賄賂選民，分別以3萬元、1萬元交保；海端鄉黃姓村長候選人涉嫌每票2000元賄選，黃姓候選人以2萬元交保。

台東地檢署查察賄選成果豐碩今年累計至今天已查獲28件賄選案，其中現金賄選26件。（編輯：郭諭儒）1111125

#台東地檢署
#陳筱茜
#邢泰釗
陳筱茜
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