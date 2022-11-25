蔡培慧團隊指前埔里區主任涉買票 縣府：支持查賄

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民進黨南投縣長候選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡（左）25日在南投縣政府旁舉行記者會指出，南投縣長林明溱的前埔里駐區主任林雪芬涉為候選人買票遭收押，呼籲民眾拒絕買票、黑金。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月25日

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）民進黨南投縣長候選人蔡培慧團隊今天指控，南投縣長林明溱的前埔里區主任涉為候選人買票遭收押。對此，縣府表示，縣長完全尊重司法，全力支持檢警調不分黨派顏色嚴查賄選。

南投地方檢察署23日發布新聞稿表示，檢察官簡汝珊、黃淑美共同指揮台中市警察局刑警大隊偵四隊、南投縣警察局埔里分局、調查局台中市調查處，偵辦樁腳涉為埔里鎮、國姓鄉選區某名縣議員候選人現金買票案，查得林姓樁腳以1票500元買票，拘提林姓樁腳到案，訊後認有勾串共犯、證人之虞，向法院聲押禁見獲准。

蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡今天在南投縣政府旁召開記者會指出，遭收押林姓樁腳就是縣府前埔里駐區主任林雪芬，林雪芬雖已離職，但仍以南投縣政府駐區主任身分在埔里地區活動，且現任主任是林雪芬女兒。

陳紀衡指出，近日頻傳國民黨候選人涉嫌賄選被查獲，包含國民黨南投縣長候選人許淑華前助理、縣議員洪浩原的父親，再到林雪芬涉嫌賄選案，顯見許淑華、林明溱一點都不想給南投縣民一場乾淨選舉，縱容自己人賄選，被抓到還不願向南投縣民道歉。

對此，南投縣政府透過訊息回應，林明溱力挺查賄維護乾淨選風，更唾棄混淆視聽惡質抹黑對手的候選人，對於蔡培慧團隊所指林姓埔里駐區主任，經查證2019年12月自縣府離職後，目前非縣府駐區主任，也不是縣府員工，蔡培慧團隊故意誤導身分職務。

縣府表示，針對查賄相關案情，基於偵查不公開，縣府無從了解，但林明溱及縣府完全尊重司法，全力支持檢、警、調不分黨派顏色嚴查賄選；另外，投票在即，對於企圖誤導大眾來轉移焦點的抹黑，林明溱強烈表達唾棄與不齒，請選民不要被誤導。（編輯：郭諭儒）1111125