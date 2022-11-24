蔡英文賴清德同台挺徐定禎 盼翻轉苗栗

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民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（前中）24日在頭份舉辦選前團結之夜造勢活動，民進黨主席蔡英文（前右2）與副總統賴清德（前左2）同台力挺，蔡英文呼籲選民要選擇正直的徐定禎，終結地方派系政治，翻轉苗栗。（徐定禎競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月24日

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣24日電）民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天在頭份市舉辦選前團結之夜造勢活動，總統蔡英文出席表示，苗栗長期以來被黑金跟派系勢力把持，這次要選擇正直的徐定禎，終結地方派系政治，翻轉苗栗。

徐定禎競選辦公室今天舉辦「集中選票、迎向新苗栗團結之夜」造勢活動，身兼民進黨主席的總統蔡英文，以及副總統賴清德皆出席力挺。

蔡總統致詞時指出，長期以來，黑金跟派系勢力把持苗栗，而苗栗縣政府曾出現巨大財政黑洞，連公務員薪水都發不出來，這幾年社會福利縮水，地方建設停擺。

蔡總統表示，這幾年不少苗栗的年輕人回到家鄉，投入搶救家園、守護苗栗的行列，如搶救石虎等，有這些力量的集結，讓苗栗開始有改變的契機，是苗栗推動改革、進步的力量。

蔡總統說，未來若由徐定禎當縣長，會公開徹查坤輿案，讓真相水落石出，也會杜絕類似案件，民眾選擇徐定禎，就是選擇正直跟改變，也是選擇終結黑金、終結地方派系政治，苗栗才會進步。

蔡總統表示，徐定禎除要擴大竹南科學園區，設置後龍科學園區，讓科技產業更發展外，也要與中央合作，全面升級苗栗的交通建設，更要推動觀光、農業、文化的新苗栗。

蔡總統說，徐定禎也會照顧鄉親提出3大承諾，推動營養午餐免費、補助假牙免費、還有重陽敬老禮金。徐定禎會嚴守財政紀律，還會開源節流，承諾鄉親的福利一定說到做到。

蔡總統說，這次的苗栗縣長選舉，不是民進黨跟國民黨之間的選擇，是清廉跟黑金的選擇，也是苗栗歷史上最有機會政黨輪替的一次，呼籲民眾集中選票，為苗栗改變命運。

賴副總統致詞時表示，苗栗縣短短8年期間，人口流失2、3萬人，苗栗縣政推動不利，形成惡性循環，如果不能夠翻轉，苗栗的未來、鄉親生活會受到大大影響，只有徐定禎能夠解決問題。

徐定禎致詞表示，他在民進黨中央正式徵召參選以來，走遍了苗栗18鄉鎮的每個角落，舉辦了超過300場座談會，現場全都是關心苗栗未來的民眾，一路走來，加入的人愈來愈多，希望改變苗栗。（編輯：張雅淨）1111124