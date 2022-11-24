鍾東錦竹南造勢拉票 籲支持者砲口對外

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無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦（中）24日晚間舉辦造勢晚會，他在支持者簇擁下進場，現場氣氛熱烈。中央社記者劉冠廷攝 111年11月24日

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（中央社記者劉冠廷苗栗24日電）無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今天在造勢晚會表示，透過這場選戰，大家都知道國民黨有需要改革的地方，這也是他堅持參選的原因；他呼籲所有藍軍支持者，最後時刻砲口一致對外，集中選票支持他。

鍾東錦晚間在竹南鎮舉辦造勢晚會，多位苗栗縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長等候選人出席力挺，雖然雨勢不斷，但也吸引超過千名支持者到場，氣氛熱烈，當選、加油聲不斷。

苗栗縣長徐耀昌、國民黨立委陳超明陪同鍾東錦進場時，掀起高潮；徐耀昌致詞時說，選舉要選賢與能，候選人要能擘劃前瞻願景，提出可行政策、端出牛肉政見，爭取鄉親認同；鍾東錦擔任議長4年來，熟悉縣政概況，提出具體可行的政見，由鍾東錦擔任苗栗縣下屆縣長，最能無縫接軌。

徐耀昌說，鍾東錦越接近勝選，對手抹黑手段越來越惡劣，請大家千萬不要聽信謠言，現在鍾東錦最需要大家溫暖，請堅定信心，全力支持鍾東錦。

鍾東錦表示，民進黨選前總說要謙卑，但執政後卻只有鴨霸，唯我獨尊的蠻橫獨裁、貪婪的態度，這才是民進黨的真面目；透過這次選戰，大家都知道，國民黨的確有需要改革的地方，這也是他堅持參選的原因。

鍾東錦說，他會奮戰到最後一刻，迎接最後的勝利，也懇託所有民眾當他分身，幫忙拉票，更重要的是，關鍵時刻，所有藍軍砲口一定要對外，團結起來，集中選票支持他，一起把家鄉建設成為觀光科技大縣、實現各項施政藍圖。（編輯：謝佳珍）1111124