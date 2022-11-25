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九合一選舉11/26起禁收政治獻金 嘉義市長選舉除外

2022/11/25 14:47
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（中央社記者賴于榛台北25日電）監察院今天發布新聞稿指出，根據政治獻金法規定，擬參選人收受政治獻金期間至選舉投票日前一日止，因此除嘉義市長選舉外，民國111年地方公職人員選舉參選人26日起不得再收政治獻金。

政治獻金法第12條規定，擬參選人收受政治獻金期間，除重行選舉、補選及總統解散立法院後辦理的立法委員選舉，自選舉公告發布之日起至投票日前一日止。

監察院下午發布新聞稿表示，111年地方公職人員選舉明天投票，依法，擬參選人得收受政治獻金最後一天為11月25日，26日起不得再收取政治獻金。

監察院也提醒，擬參選人收受政治獻金後，應於15日內存入政治獻金專戶，也就是擬參選人今天收到的政治獻金，最遲應於12月12日（12月10日為假日順延至第一個工作日）存入專戶，避免違法受罰。

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至於嘉義市長選舉部分，監察院說，嘉義市長因重行選舉，因此得收受政治獻金最後一天為12月17日，最晚應於民國112年1月3日存入專戶；嘉義市長重行選舉日期為12月18日。

監察院說，截至昨天為止，這次選舉擬參選人設立政治獻金專戶經監察院許可者計2306人，除嘉義市長選舉外，其餘參選人應於選舉投票日後3個月內，也就是明年3月1日前，向監察院申報政治獻金會計報告書。（編輯：蘇志宗）1111125

#監察院
#立法院
#政治獻金法第12條
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