中選會：保障投票秘密 從未使用透明票匭

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中選會25日指出，為保障投票秘密，過去從未使用過透明的投票匭，且早從2014年起，就開始用紙製投票匭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北25日電）中選會今天發布新聞稿指出，網傳投票箱是紙箱且不透明，恐是為了作票，但實際上，為保障投票秘密，過去從未使用過透明的投票匭，且早從2014年起，就開始用紙製投票匭。

明天就是投票日，中選會今天透過新聞稿，接連澄清選務謠言。

中選會說，網傳投票箱是紙箱、不透明，恐是為了作票，但其實已多次澄清，2014年起就開始用紙製投票匭了，過去也從未使用過透明的投票匭，藉以保障投票秘密，且投票前、開票後，也都會向現場民眾展示空票匭。

另外，中選會說，網路也流傳指出，2018年縣市長議員選舉，中選會故意不在選票上註明「候選人的政黨」。

中選會解釋，依公職選罷法第62條第1項規定，地方公職人員選舉的選舉票應刊印各候選人的號次、姓名及相片，本來就不會刊印候選人的推薦政黨，過去就是如此。（編輯：翟思嘉）1111125