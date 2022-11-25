中選會：保障投票秘密 從未使用透明票匭
2022/11/25 15:51（11/25 16:05 更新）
中選會25日指出，為保障投票秘密，過去從未使用過透明的投票匭，且早從2014年起，就開始用紙製投票匭。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴于榛台北25日電）中選會今天發布新聞稿指出，網傳投票箱是紙箱且不透明，恐是為了作票，但實際上，為保障投票秘密，過去從未使用過透明的投票匭，且早從2014年起，就開始用紙製投票匭。
明天就是投票日，中選會今天透過新聞稿，接連澄清選務謠言。
中選會說，網傳投票箱是紙箱、不透明，恐是為了作票，但其實已多次澄清，2014年起就開始用紙製投票匭了，過去也從未使用過透明的投票匭，藉以保障投票秘密，且投票前、開票後，也都會向現場民眾展示空票匭。
另外，中選會說，網路也流傳指出，2018年縣市長議員選舉，中選會故意不在選票上註明「候選人的政黨」。
中選會解釋，依公職選罷法第62條第1項規定，地方公職人員選舉的選舉票應刊印各候選人的號次、姓名及相片，本來就不會刊印候選人的推薦政黨，過去就是如此。（編輯：翟思嘉）1111125
延伸閱讀2022縣市長、議員選舉即時開票頁 2步驟自定專屬開票清單九合一選舉投票須知 領幾票、穿什麼、加班工資怎麼算一次看六都選民看這裡！除了造橋鋪路，你家議員還推動哪些提案？九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人學經歷政見一次看
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
嘉縣太保市長選舉糾紛 候選人戴光宗地檢署陳情