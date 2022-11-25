高雄北漂首投族發聲 籲為學弟妹返鄉投票「挺18」

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）支持18歲公民權，高雄學生民主聯盟與9名來自不同大學的高雄北漂首投族，今天帶頭呼籲青年學子一起返鄉投票，替學弟妹投下想投卻無法投的修憲複決同意票。

高雄學生民主聯盟日前號召高雄多校高中生呼籲學長姐返鄉投下修憲複決同意票，支持18歲公民權。高學盟與9名高雄北漂首投族今天再帶頭響應學弟妹訴求，發文籲青年學子返鄉投票，替無法投票的學弟妹投下修憲複決同意票。

9名北漂學子之一的輔仁大學學生會長、高學盟發起人許怡綸說，看著許多將滿18歲或已滿18歲的高雄學生致力推動社會改革，應為這些準公民投下同意票。

中央大學土木系3年級盧俊誠說，身為首投族，很榮幸能參與台灣難得的政治進程，會返鄉投下同意票，讓青少年能更直接參與政治、改變社會。

嘉義大學應用數學系3年級的蔡璟鴻表示，18歲青年缺的不是知識、也不是判斷力，缺的是社會對他們的信任與期望。東海大學資訊管理學系的許詠婷說，18歲已是可以為自己負責的年紀，希望大家明天可以一起返鄉「挺18」。

根據中選會統計，「18歲公民權」修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。依憲法增修條文規定，有效同意票過選舉人總額的半數即通過；因此至少要有961萬9697同意票才能通過。

高學盟號召北漂學子把握選前最後一天，全力催票、拉票，呼籲選民投下支持18歲公民權的同意票。（編輯：郭諭儒）1111125