台大新校長陳文章談學術倫理爭議 將設主動評鑑機制

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台灣大學7日舉行第13任校長交接典禮，新任校長陳文章致詞時表示，校長傳承就像接力賽一樣，每一棒都要很努力的跑，才能繼續維持領先地位，他會更加努力推動校務。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）近來許多政治人物陷入論文爭議，台灣大學新任校長陳文章今天表示，未來有學生被撤銷學位的研究所，校方會啟動主動檢核或評鑑的機制，協助研究所改善學術倫理，精進論文品質。

台灣大學今天舉辦第13任校長交接典禮， 陳文章 陳文章小檔案 學歷

美國羅徹斯特大學化工博士

台灣大學化學工程學系





美國羅徹斯特大學化工博士 台灣大學化學工程學系 經歷

台大校長（預計2023年1月8日上任）

台大工學院長

亞太材料科學院院士

亞洲高分子聯合學會理事長

國科會高分子學門召集人

台大化工系特聘教授





台大校長（預計2023年1月8日上任） 台大工學院長 亞太材料科學院院士 亞洲高分子聯合學會理事長 國科會高分子學門召集人 台大化工系特聘教授 榮譽獎項

第24屆教育部國家講座

教育部學術獎

國科會傑出獎

台法科技獎





第24屆教育部國家講座 教育部學術獎 國科會傑出獎 台法科技獎 研究專長

電子與光電高分子

高分子奈米材料

精準高分子合成及工程應用



資料來源：台灣大學 看更多 關閉 從 管中閔 管中閔小檔案 民國45年8月15日出生

專長：計量經濟學

學歷：文化大學學士、美國加州大學戴維斯分校經濟碩士、美國加州大學聖地牙哥分校經濟博士

經歷：2014年1月國發會主委、2013年2月經建會主委、2012年2月行政院政務委員、2002年中研院院士、2001年中研院經濟所所長、1994年台大經濟系專任教授 看更多 關閉 手上接下校長印信。會後接受媒體聯訪，被問及國家發展研究所先後撤銷前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦的碩士學位，衍生的學術倫理檢討聲浪，他強調，上任後會做適當處置，「請大家再耐心等待一下。」

陳文章進一步指出，不只針對國發所，未來校內各研究所，只要有學生出現嚴重的學術倫理爭議、被撤銷學位，學校就會啟動主動檢核、主動評鑑的機制。不過他說，目前是提出構想，相關制度要經過教務會議同意。

外界在探討論文抄襲、不當引述時，常提到論文原創比對系統的相似度比率。陳文章認為，各學術領域對相似度的比率，都會有不同的標準，他上任後會請各學院訂出標準，加強相關學術倫理課程，讓研究所學生一年級修讀。

另外，林智堅、鄭文燦被撤銷學位後，兩人的指導教授陳明通，日前也被檢舉要求追究責任，教育部長潘文忠日前在大學校長會議中表示，指導教授的課責，還是要回歸大學處理。

媒體今天追問，陳明通已屆齡退休，台大調查是否會影響教職？陳文章表示，陳明通案還沒有最終結論，教師的學術倫理處理程序和學生不同，要經過多項程序，目前都在進行中，一旦有結論，一定會向外界報告。他並說，學術倫理爭議是在陳明通擔任台大教授、指導學生時發生，「這事台大可以檢核，是沒問題的。」

台大前校長孫震今天出席交接典禮，致詞時表示，縣市長選舉中，不少政治人物的論文受質疑，其中也有台大校友。台大經過嚴謹審查，決定撤銷論文和學位，不僅獲得社會支持，也讓政治勢力自我節制。這樣的結果，讓他對台灣社會另眼相看。

孫震表示，台灣近年「西化」快速，但仍然是中華文化守護者，社會仍普遍將倫理道德放在功名利祿之前，維持純樸和善良。他期許大學繼續將倫理內化，變成自身文化不可分的一部分。（編輯：陳政偉）1120107