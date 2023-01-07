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台大新校長陳文章談學術倫理爭議 將設主動評鑑機制

2023/1/7 18:09（1/7 19:05 更新）
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台灣大學7日舉行第13任校長交接典禮，新任校長陳文章致詞時表示，校長傳承就像接力賽一樣，每一棒都要很努力的跑，才能繼續維持領先地位，他會更加努力推動校務。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日
台灣大學7日舉行第13任校長交接典禮，新任校長陳文章致詞時表示，校長傳承就像接力賽一樣，每一棒都要很努力的跑，才能繼續維持領先地位，他會更加努力推動校務。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日
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（中央社記者陳至中台北7日電）近來許多政治人物陷入論文爭議，台灣大學新任校長陳文章今天表示，未來有學生被撤銷學位的研究所，校方會啟動主動檢核或評鑑的機制，協助研究所改善學術倫理，精進論文品質。

台灣大學今天舉辦第13任校長交接典禮，陳文章

陳文章小檔案

  • 學歷
    美國羅徹斯特大學化工博士
    台灣大學化學工程學系

  • 經歷
    台大校長（預計2023年1月8日上任）
    台大工學院長
    亞太材料科學院院士
    亞洲高分子聯合學會理事長
    國科會高分子學門召集人
    台大化工系特聘教授

  • 榮譽獎項
    第24屆教育部國家講座
    教育部學術獎
    國科會傑出獎
    台法科技獎

  • 研究專長
    電子與光電高分子
    高分子奈米材料
    精準高分子合成及工程應用

    資料來源：台灣大學
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管中閔

管中閔小檔案

  • 民國45年8月15日出生
  • 專長：計量經濟學
  • 學歷：文化大學學士、美國加州大學戴維斯分校經濟碩士、美國加州大學聖地牙哥分校經濟博士
  • 經歷：2014年1月國發會主委、2013年2月經建會主委、2012年2月行政院政務委員、2002年中研院院士、2001年中研院經濟所所長、1994年台大經濟系專任教授
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手上接下校長印信。會後接受媒體聯訪，被問及國家發展研究所先後撤銷前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦的碩士學位，衍生的學術倫理檢討聲浪，他強調，上任後會做適當處置，「請大家再耐心等待一下。」

陳文章進一步指出，不只針對國發所，未來校內各研究所，只要有學生出現嚴重的學術倫理爭議、被撤銷學位，學校就會啟動主動檢核、主動評鑑的機制。不過他說，目前是提出構想，相關制度要經過教務會議同意。

外界在探討論文抄襲、不當引述時，常提到論文原創比對系統的相似度比率。陳文章認為，各學術領域對相似度的比率，都會有不同的標準，他上任後會請各學院訂出標準，加強相關學術倫理課程，讓研究所學生一年級修讀。

另外，林智堅、鄭文燦被撤銷學位後，兩人的指導教授陳明通，日前也被檢舉要求追究責任，教育部長潘文忠日前在大學校長會議中表示，指導教授的課責，還是要回歸大學處理。

媒體今天追問，陳明通已屆齡退休，台大調查是否會影響教職？陳文章表示，陳明通案還沒有最終結論，教師的學術倫理處理程序和學生不同，要經過多項程序，目前都在進行中，一旦有結論，一定會向外界報告。他並說，學術倫理爭議是在陳明通擔任台大教授、指導學生時發生，「這事台大可以檢核，是沒問題的。」

台大前校長孫震今天出席交接典禮，致詞時表示，縣市長選舉中，不少政治人物的論文受質疑，其中也有台大校友。台大經過嚴謹審查，決定撤銷論文和學位，不僅獲得社會支持，也讓政治勢力自我節制。這樣的結果，讓他對台灣社會另眼相看。

孫震表示，台灣近年「西化」快速，但仍然是中華文化守護者，社會仍普遍將倫理道德放在功名利祿之前，維持純樸和善良。他期許大學繼續將倫理內化，變成自身文化不可分的一部分。（編輯：陳政偉）1120107

#台大
#陳文章
#陳明通
陳文章
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