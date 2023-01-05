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台大國發所在職專班簡章出爐 招生照舊未停招

2023/1/5 14:25
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（中央社記者陳至中台北5日電）政治人物屢傳論文爭議，身處風暴中心的台灣大學國家發展研究所，屢被媒體報導將停招碩士在職專班。不過今天出爐的簡章，名額與去年相同，招生一切照舊，並未停招。

政治人物屢傳學術倫理風波，台大國發所先後撤銷前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦的碩士學位。「上報」日前報導，國發所打算趕在112年1月5日新一學年度（112學年度）的招生簡章公告前，完成相關程序，將碩士在職專班及博士班停招，僅招收碩士班一般生，展現改革的決心。

面對媒體報導，校方日前已多次強調，國發所112學年度各項招生一切照舊，並無改變。今天國發所碩士在職專班簡章出爐，甲組招收7人，乙組招收23人，合計招收30名在職生，與去年（111學年度）相同。

中央社記者向校方人員查證，校方僅簡單表示國發所在職專班招生簡章內容與前個學年度相同，並未進一步多做說明。致電社會科學院長蘇宏達，也暫未獲得回應。

至於鄭文燦等人的指導教授陳明通，日前也被檢舉要求追究責任，台大校方回應：「依程序處理中。」（編輯：管中維）1120105

#台大國發所
#鄭文燦
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