管中閔卸任台大校長 播MV「其實不想走」

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台灣大學7日舉行第13任校長交接典禮，晚間將正式結束任期的校長管中閔（圖）致詞開始時，播放了一段歌手周華健的MV「其實不想走」，引起現場一陣歡笑。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學今天舉辦第13任校長交接典禮，管中閔將於今天晚間正式結束任期，由陳文章接棒。今天典禮上，管中閔致詞前特意播放歌手周華健的MV「其實不想走」，讓現場充滿歡笑。

民國107年台大校長遴選曾產生爭議，1月選出管中閔為新校長，教育部到同年12月才由時任教育部長葉俊榮「勉予同意」發給聘書，讓管中閔於108年1月8日正式上任。

管中閔於110年10月宣布不續任校長，任期到今天結束，台大於111年10月7日由遴選委員會在兩輪投票中，選出工學院長陳文章為第13任校長。

台大今天正式舉辦交接典禮，由教育部政務次長劉孟奇監交，並頒發聘書給陳文章。劉孟奇致詞時提到，許多重大的國家教育政策，都要感謝台大的協助和支持，包括產學創新條例、雙語政策等。並肯定管中閔推動的「未來大學」，是非常有前瞻性的計畫。

今天交接印信時速度太快，在現場人員提醒下，管中閔、陳文章和劉孟奇才又重複動作一次，供現場人員拍照。劉孟奇致詞時幽默地說：「管校長把印信丟給我就想走，感覺像如釋重負。」

劉孟奇並說，過去幾年在教育政策上，教育部和管中閔步調不一定相同，但歧見在於推動順序與對客觀條件的判斷，而「愛台灣」的心和推動台灣進步的理念，並無不同。

隨後由管中閔致詞，他先是播放了一段「校友」周華健的MV「其實不想走」，引起現場一陣歡笑。管中閔並引述台大前校長陳維昭的話：「台大校長是最珍貴的職位」，對於能出任台大校長，他已再無所求，卸任後將不再成為公眾人物，希望生活重歸平淡，讓一切「回復本來」。

管中閔提到對未來的期許，期盼政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園，也期待法規與制度能真正落實大學自治。如此一來，台大及其他大學才可充分發展，真正成為學術自由的樂土。「台大是我永遠的關懷，擔任校長時如此，以後依然。」

隨後致詞的陳文章表示，校長傳承就像接力賽一樣，每一棒都要很努力的跑，才能繼續維持領先地位，他會更加努力推動校務。（編輯：陳政偉）1120107

台灣大學7日舉行第13任校長交接典禮，新任校長陳文章致詞時表示，校長傳承就像接力賽一樣，每一棒都要很努力的跑，才能繼續維持領先地位，他會更加努力推動校務。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日

台灣大學7日舉行校長交接典禮，由於交接印信時速度太快，卸任校長管中閔（左）、新任校長陳文章（右）及監交人、教育部政務次長劉孟奇（中）隨後又重複一次動作供拍照，讓現場人員一陣歡笑。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日

台灣大學7日舉行第13任校長交接典禮，即將卸任校長的管中閔（右）正式交棒給新任校長陳文章（左），前台大校長楊泮池（左2）、陳維昭（中）、孫震（右2）等人也到場祝賀並合影。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日

台灣大學7日正式舉行卸、新任校長交接典禮，由教育部政務次長劉孟奇（中）監交，卸任校長管中閔（左）將印信交接給新任校長陳文章（右）。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日

台灣大學7日正式舉辦第13任校長交接典禮，教育部政務次長劉孟奇（左）到場監交，並頒發校長聘書給新任校長陳文章（右）。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日