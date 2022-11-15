管中閔：台大生若沒開創未來自覺 無異其他大學生

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台灣大學校長管中閔（前中）15日在台大創校94年校慶致詞表示，台大生對自己的要求，應該不止於修完課程、取得學位，如果沒有「開創未來」的目標與自覺，就與其他大學生無異。中央社記者郭日曉攝 111年11月15日

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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣大學今天舉辦創校94年校慶，校長管中閔致詞時表示，台大生對自己的要求，應該不止於修完課程、取得學位，如果沒有「開創未來」的目標與自覺，就與其他大學生無異。

台大舉辦校慶，數百師生與會，管中閔提到，他將於53天後卸任，到時候無法向每個人當面道別，因此特別利用校慶場合，感謝所有師生過去4年的支持。

管中閔表示，過去94年來，台大出了很多優秀學生，引領經濟，社會和科學研究上的進步。因此，他認為台大學生對自己的要求，應該不止於修完課程、取得學位，將來在大機構中找到一份工作而已。

「讀台大書，所學何事？我認為應該是為開創未來 （Pioneering the future）做好準備；若沒有這樣的目標與自覺，台大學生即與其他大學生無異。」管中閔期待更多學生勇於創新，無懼挫折失敗，開創不一樣的未來。

台大典禮中也頒發「學生社會奉獻特別獎」，獲獎者包括候變遷與永續發展國際學位學程楊怡庭、社會工作學系郭孔勳，以及台大坪林新芽社。

楊怡庭在東非發現許多女孩因買不起衛生用品而輟學，因此發想了布衛生棉工作坊，從一次性活動慢慢發展成計畫，以及「愛女孩」組織。

楊怡庭致詞時謙虛地說，她們的努力是為了有更多女孩有和他們一樣選擇的權利，也希望影響更多人對世界貧困關懷的投入。（編輯：管中維）1111115