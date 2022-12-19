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台大新校長陳文章行政團隊揭曉 張上淳續任副校長

2022/12/19 17:46（12/19 18:11 更新）
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台大新校長陳文章。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北19日電）國立台灣大學今天進行現任、新任行政主管交流座談會，新任校長陳文章及新任團隊將於明年1月8日上任，新行政團隊名單揭曉，副校長為丁詩同、曾宛如、廖婉君及張上淳。

今天的座談會由陳文章及現任行政團隊進行校務概況的介紹及交流，台大現任校長管中閔會中表示，對於校務交接，學校須建立起完整的制度與形式，他要求現任行政團隊務必做好接交事宜，讓接任者對校務的處理能更順暢、無縫接軌。

陳文章表示，管中閔與現任團隊為台大做了很多事情，不論是未來大學、國際化與永續發展部分，感謝管中閔團隊4年來為台大的貢獻，並坦言壓力不小，未來他與新團隊會全力以赴，努力讓台大更好。

陳文章感謝管中閔團隊費時準備交接事宜，讓新團隊能更順利運行，校務的承先啟後也更流暢。他表示，管中閔已多次與他會談校務，現任副校長等人也已對各項業務向他簡報，相信未來新團隊會持續努力精進。

台灣大學新行政團隊名單今天揭曉，副校長由丁詩同、曾宛如、廖婉君及張上淳擔任；主任秘書王大銘、教務長王泓仁、學務長朱士維、研發長吳忠幟、總務長廖文正。

還有國際長袁孝維、財務長廖珮真、法務長王皇玉、環保暨安衛中心主任林晉玄、圖書館長陳光華、計算機及資訊網路中心主任莊永裕、出版中心主任張俊哲。（編輯：張雅淨）1111219

#陳文章
#台大
#台大新校長
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