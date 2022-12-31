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管中閔卸任前開放校長室 學生持「感到悲痛」合影

2022/12/31 19:18
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（中央社記者陳至中台北31日電）台大校長管中閔曾說自己站在椰林大道10分鐘，只有2名學生和他打招呼而「感到悲痛」，成為網路迷因。他在卸任前開放校長室，就有學生手持「＃感到悲痛」字卡合影，管中閔以哈哈大笑回應。

台大現任校長管中閔於去年10月校務會議中宣布不續任校長，台大校方啟動新校長遴選作業，於今年10月順利選出現任工學院長陳文章為第13任校長，預計明年1月初從現任校長管中閔手中接棒。

管中閔經常在社群平台與學生互動，包括凌晨留言要學生早點睡覺。他今年9月曾發文訴苦，說自己在椰林大道站了10分鐘，經過上百名學生，卻只有2人跟他打招呼，文中還不忘hashtag（主題標籤）「＃感到悲痛」。

「＃感到悲痛」後來成為一種網路迷因（meme），有一陣子許多台大師生發文時，常常會hashtag這4個字，用來揶揄或挖苦自己的處境。

管中閔昨天在臉書發文，指卸任前開放校長室，邀請學生來拍照，原本擔心會出現「萬人響應，一人到場」的情況，但最後是盛況空前，讓他前後站了2小時又10分鐘。

管中閔也提到，有學生手持「＃感到悲痛」的紙牌，讓他看了哈哈大笑，並在臉書上貼出與這名學生的合影。但管中閔的貼文中，並未再述及「＃感到悲痛」的原由。（編輯：卞金峰）1111231

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