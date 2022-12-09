管中閔：直接給學生論文題目如瓶插 最終會枯萎

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台灣大學校長管中閔（後立者）將在2023年1月8日卸任，9日舉辦卸任前演講，主題定為「人生可以有不同的選擇」，分享自己的學思歷程。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月19日

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（中央社記者陳至中台北9日電）台大校長管中閔今天在卸任前演講時提到他帶研究生的方法，若直接給論文題目，就像「瓶插」，最後一定會枯萎，不如帶學生從文獻摸索，如同「培養土壤」，才有長成大樹的可能。

台灣大學校長管中閔將於明年1月8日卸任校長職務，今天舉辦卸任前演講，主題為「人生可以有不同的選擇」，回憶自己的學思歷程，勉勵學生人生面對選擇時，不可能預先知道什麼是正確的路，唯有掌握「相信改變」、「永不嫌晚」、「專注堅持」、「功不唐捐」等4個訣竅，「自己選擇的人生，絕對會是屬於自己最精彩的人生」。

近來多名政治人物出現學術倫理爭議，碩博士論文的產製過程和防弊機制，引起各界多方討論。管中閔在演講中提到，他剛回台灣任教時，當時學界「需paper孔亟」，對教授來說，最簡單的方法就是直接給學生題目，學生發表後就能畢業；跟教授一起掛名，教授履歷上還能多一篇論文，「這是最容易的方法」。

但管中閔認為，上述作法像是「瓶插（指在花瓶中插花）」，最後一定會枯萎。學生或許可在教授的幫助下，發表一、兩篇論文，但畢業後，還是不知道如何從文獻中找題目。

管中閔提到的另一種作法是「盆栽」，稍微帶學生走一個方向，或許可發展出2、3篇論文，但終究不可能長成龐然巨樹。

管中閔說，他寧可慢慢來，陪著學生慢慢摸索，從學術英文寫作開始，慢慢從文獻中找到可研究發展的角度，這樣的指導方式就像「培養土壤」。

管中閔表示，土壤可能長出花朵，也可能長出大樹，這不是教授能決定的，而瓶插和盆栽會長成怎樣，基本上可以看到；唯有土壤會長出什麼，無法事先預期。他的理想是為台灣建立起「經濟計量」這個領域，一定要從培養土壤做起。

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管中閔在演講中，本不願多提2018年的台大校長遴選爭議，但最終還是說了一些。他說，當選校長是出乎意料，但更意外的是當選後的那一年。他幽默地說，國父主張五權分立，2018年那一年他被行政、立法、司法、監察4權分開輪流打，如果是5權合力，他可能已經被打死，「所以國父是偉大的」。

台灣大學於民國107年1月5日選出管中閔為台大第12任校長，但教育部後續以遴選程序有爭議等理由，拒絕發給聘書，教育部長潘文忠也因此爭議辭職，直到107年12月時任部長葉俊榮宣布「勉予同意」，管中閔於108年1月8日上任，比原訂上任時間晚了將近一年。潘文忠則於108年1月14日回任教育部長。（編輯：管中維）1111209