被學界勸進選總統？管中閔：我沒這個屁股

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台灣大學7日舉行第13任校長交接典禮，晚間將正式結束任期的校長管中閔（圖）致詞開始時，播放了一段歌手周華健的MV「其實不想走」，引起現場一陣歡笑。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）管中閔今天卸任台大校長，媒體報導有學界人士勸進選總統，管中閔受訪時用閩南語說：「我沒這個屁股。」後又引袁世凱兒子的名言「絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層」評述自身處境。

台灣大學今天舉辦第13任校長交接典禮，在教育部次長劉孟奇的見證下，管中閔正式將印信交給新任校長陳文章。「聯合報」報導，學界有聲音勸進管中閔，未來競選中華民國總統。

管中閔會後被校方安排接受媒體聯訪，他先是一派輕鬆地說：「我卸任的人，問我幹嘛。」被問及為何在典禮上放歌手周華健的MV「其實不想走」，管中閔只輕描淡寫地說：「大家開心啊。」

媒體追問是否會選總統？管中閔先是重申他在典禮中的致詞內容，認為台大校長已是最珍貴的職務，他再無所求，卸任後將不再成為公眾人物，希望生活重歸平淡，讓一切「回復本來」。

眼見媒體想繼續追問，管中閔主動說，他有2個答案，不文雅的答案是：「我沒這個屁股（閩南語）」。另一個答案較文雅，管中閔引述民國初年大總統袁世凱兒子袁克文（袁寒雲）的名言「絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層」，要媒體自己去查其中含意。

管中閔幽默地說，他雖卸下校長職務，但還是在校園中，未來會有更多時間接觸學生，但「希望我在管理學院，再也看不到各位（指媒體）。」

管中閔引述的袁克文名言，據信是袁克文勸說當時已當上中華民國大總統的袁世凱，不要妄想稱帝。袁世凱後來還是稱帝，各地爆發起義，袁世凱被迫取消帝制，不久就抑鬱而終。（編輯：陳政偉）1120107