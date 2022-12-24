將卸任台大校長 管中閔：離真正大學自治尚遠

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台灣大學校長管中閔（前右）24日主持任內最後一次校務會議，他表示，4年經驗讓他知道：「我們離真正的大學自治尚遠。」沒有真正的大學自治，台大就難以脫胎換骨。中央社記者郭日曉攝 111年12月24日

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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣大學校長管中閔即將於112年1月7日卸任，今天主持最後一次校務會議，他說，4年經驗讓他知道：「我們離真正的大學自治尚遠。」沒有真正的大學自治，台大就難以脫胎換骨。

台大現任校長管中閔於去年10月校務會議中宣布不續任校長，台大校方啟動新校長遴選作業，於今年10月順利選出現任工學院長陳文章為第13任校長，預計明年1月從現任校長管中閔手中接棒。

台大今天舉行校務會議，是管中閔任內最後一次主持。他在會議最後發表感言，幽默地說，教育部4年前「勉予同意」校長聘任案，他才有榮幸為師生服務4年，任期內的所有成功，都要歸功於行政團隊的無私奉獻，「對於希望這些工作成果，我衷心希望，全校師生們不是勉予接受，而是樂於肯定。」

管中閔隨後語氣一轉，強調4年的校務經驗讓他知道：「我們離真正的大學自治尚遠。」沒有真正的大學自治，台大和其他大學就難以脫胎換骨、充分發展。「大學自治」會是他卸任後持續關注的議題，他回到財金系後會持續教學研究工作，會在新任校長陳文章的領導下，一起為台大邁向創校百週年努力。

會後接受媒體聯訪，管中閔說今天的心情是「如釋重負」，不願多談4年前的遴選爭議。不過，當媒體問到他在校務會議報告中，特別提出在4年任期中，將台大的收支餘絀（含折舊及攤銷的帳面餘絀）由負數轉為正數，管中閔則開心地分享訣竅。

管中閔說，學校努力調整經費使用方式、財務投資，校友捐款的增加，也減輕了學校一部分的負擔。學校的錢不能東發、西發，而是做了非常小心的規劃，種種因素綜合起來才成功讓收支餘絀轉正。

任教於管理學院財務金融系的管中閔幽默地說：「我那個系的，這個系還是有用的。」他也強調，財務不能只看一年，需要長期觀察，因此他到任期最後才在校務會議中跟師生報告成果，「等了4年才能講，苦啊，校長苦不能說啊。」

台大校長遴選委員會於民國107年1月選出管中閔為新校長，原訂同年2月上任，但教育部認定遴選程序有瑕疵，要求重啟遴選，遭台大拒絕，雙方僵持近一年、歷經3任教育部長辭職，直到107年12月24日，前教育部長葉俊榮召開記者會宣布，「勉予同意」管中閔擔任台大校長。（編輯：陳政偉）1111224

台灣大學24日舉行校務會議，是校長管中閔（左）任內最後一次主持。管中閔於會前向將接任第13任校長的現任工學院長陳文章（右）致意。中央社記者郭日曉攝 111年12月24日