民進黨敗選檢討：青年中間票流失 未及時處理治安論文黑金爭議

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民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦28日在記者會中指出，民進黨在青年選票與中間選票的流失，是這次地方選舉挫敗的主要原因。中央社記者張皓安攝 111年12月28日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦今天說，民進黨在青年選票與中間選票的流失，是這次地方選舉挫敗的主要原因；民進黨檢討報告也羅列疫情、通膨、論文事件、治安黑金、兵役問題等敗選因素。

鄭文燦今天在民進黨中常會提出「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」，會後並與代理黨主席陳其邁等人共同召開記者會。

檢討報告指出，選舉結果顯示，民進黨面臨中間選民與年輕族群選票的大幅流失，成為這次敗選的關鍵因素。

報告指出，這次選舉的外部不利因素，包括，疫情衝擊下人民生活壓力、俄烏戰爭後兵役議題的溝通、國際性通膨所致人民生活壓力增，以及對於論文事件、黑道爭議與治安事件的應處等議題。

報告也提到，內部選戰策略擬定的不利因素則包括，因疫情影響壓縮提名時程過晚，連帶造成不利組織整合、重點選區面對三腳督情勢的掌握不足、議題設定困境及文宣網路攻防策略。

針對黑金爭議及重大治安議題，檢討報告直指，這次選戰過程，扭曲民眾對民進黨執政形象，民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的政黨品牌，對照民眾所厭惡的黑金政治，是民進黨信賴度的基礎，因為未能即時有效說明、清楚處理重大治安、黑金事件，造成執政不力、黑白模糊、執政特權的疑慮，以選前輿論關注的重大治安事件，如台南市學甲88槍槍擊案、赴柬埔寨打工詐騙案，影響對執政黨信任度，另外，檢調單位對買票賄選及地下賭盤仍未能杜絕，對選情也有若干影響。

報告指出，在候選人論文學倫事件的應處部分，這次選戰中，有多組不同黨派與陣營的候選人都面臨論文爭議，顯然成為這次選戰突出的議題。民進黨未能及時止血，設下停損點，應處方式加深外界對民進黨不滿，除了造成候選人退選，陣前換將，更影響到年輕族群對民進黨的信任，進而影響其他縣市。

報告也指出，若將敗選主因全然歸咎於提名制度，恐須再進一步商榷；選後有許多討論將敗選原因歸責於部分網友自發性引起網路攻防，造成部分民眾的觀感不佳，但民進黨認為不應該將敗選責任歸責於支持者。

報告指出，對比2020年總統大選及這次九合一大選結果，呈現明顯的選票大幅流失，代表民意不滿，特別是放棄投票或轉投其他政黨選民，所代表的是沉默選民或是失望民意。需要檢討為何執政的自信，在人民的眼中卻成了執政的傲慢，這些流失的選票選擇制衡民進黨而非協助民進黨。

民進黨副秘書長林鶴明說，完整的檢討報告有1萬549字，摘要版則有3843字。鄭文燦表示，檢討報告陳述30多個議題，從疫情、通膨、俄烏戰爭、論文事件、治安黑金、兵役問題等檢討，做為未來黨贏取人民支持的重要依據。（編輯：楊凱翔）1111228