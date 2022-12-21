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首頁 / 政治

黨內檢討戰犯 柯建銘籲少放炮多做事

2022/12/21 13:28
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（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨九合一選舉挫敗，黨內掀起檢討聲浪，民進黨立法院黨團總召柯建銘也被質疑是戰犯。柯建銘今天說，「我們都是戰犯」，大家放下個人，要大反省、大團結，希望「同志們少放炮，多做事」。

柯建銘透過臉書以「為民進黨憂，為台灣愁」為題撰文表示，假如敗選原因推給他與林智堅，好似他們是二戰後日本頭號戰犯東條英機與岡村寧次，那很簡單，就把他與林智堅推出去斬首示眾就好了，如此民進黨敗選檢討馬上結束完成，終極定案。民進黨民調立刻回升，選票回流，黨內相安無事，從此一帆風順，2024繼續執政，國泰民安，風調雨順。

柯建銘接著說，他跟林智堅大可慷慨赴燕市，從容做楚囚，引刀成一快，不負民進黨。他也呼籲，「同志們少放炮，多做事，為望」。

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前民進黨立委蔡啟芳19日在臉書發文提到，民進黨該檢討的沒有人敢說。蔡啟芳的兒子、民進黨立委蔡易餘20日在臉書發布影片表示，他父親的意思希望民進黨好好檢討，這次選成這樣，第一戰犯就是柯建銘，第二就是前新竹市長林智堅等。

但蔡啟芳今天上午在立法院接受媒體聯訪表示，他什麼時候有說3個戰犯，那是蔡易餘講的、在那邊鬼扯。他從來沒有講到柯建銘、柯建銘也不是什麼戰犯，自己是針對事情，沒有要針對人。（編輯：蘇志宗）1111221

#柯建銘
#民進黨立法院黨團
#林智堅
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