綠營敗選檢討遭疑未及總統 鄭文燦：檢討無上限

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（中央社記者郭宣彣桃園20日電）前民進黨立委蔡啟芳日前在臉書指出，民進黨敗選沒有檢討到總統蔡英文。對此，桃園市長鄭文燦今天表示，黨內檢討的議題沒有上限，府院黨都是納為檢討的範圍。

鄭文燦今天出席位於楊梅區埔心牧場的三立影城開發案首期計畫水土保持工程開工動土典禮，媒體提問，蔡啟芳在臉書指出，民進黨敗選檢討，沒有檢討到總統蔡英文，鄭文燦（民進黨2022年大選檢討小組召集人）會後接受媒體聯訪表示，檢討的議題沒有上限，執政的表現、政策的好壞，包括各式各樣的議題，都可以檢討。

鄭文燦說，事實上，在檢討小組內提出的問題有30幾個，包括府院黨，都是納為檢討的範圍，民進黨是一個會面對問題，也勇於反省，也是大開大放的政黨，每個檢討的議題都是開放的，有關這一點請各界放心。

媒體再問，蔡啟芳建議，應該把人事跟政務權交給新任黨主席，2024大位才有機會一搏，鄭文燦表示，黨跟政有一定的分際，會把握這個分際。

有關內閣改組問題，外傳蘇鄭配，對此，鄭文燦表示，內閣的改組，總統已經宣示穩定政局、開創新局方向，府院一定會做最周延的考量。（編輯：李錫璋）1111220