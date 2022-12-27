蔡總統：賴清德是總統接班適當人選 盼他把黨帶好

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總統蔡英文（前）27日說，副總統賴清德（後）是適當的總統接班人選，盼望未來賴清德把黨帶得更好。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天說，副總統賴清德是適當的總統接班人選，賴清德不是今天才出現的政治人物，他已經在政壇很久，大家熟悉他的一切，最後就是評價與綜合評估的問題；她也期許，未來賴清德把黨帶得更好。

蔡總統下午召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，並接受媒體提問。

媒體詢問蔡總統九合一敗選原因，今天召開記者會除宣布兵役改革，是否也跟敗選檢討有關，意在增加與社會溝通對話。

蔡總統說，選舉結束後，除了中央黨部有做檢討，賴清德也與各地支持者座談，她則邀請每個主要的競選團隊座談，大致掌握一些人民在此次選舉想要表達給執政者的訊息，政府會逐一回應在後續所提方案與行政作為。

媒體問到，是否還相信前新竹市長林智堅的論文沒有抄襲，抄襲被指為是敗選原因，蔡總統會不會向學術界道歉。

蔡總統說，此事相關人已在進行訴訟、救濟、訴願，就讓救濟與訴願替社會解答這個問題。

另外，賴清德即將接任民進黨主席，未來若政務與黨務出現重疊性質，任務如何區分。

蔡總統說，她與賴清德常坐在一起討論問題，兩人辦公室就在樓上樓下，賴清德任黨主席不會改變兩人互動模式，會常坐下來討論問題，也有經常性會議交換意見；媒體所講情況不會存在，民進黨的執政傳統亦然，很多事都是坐下來、大家商量決定。

蔡總統說，她沒有當黨主席後，心情當然比較輕鬆一點，週三中午會比較輕鬆一點、下午有時間做其他事情；她說，希望賴清德把黨帶得更好。

媒體追問，是否覺得賴清德是適當的總統接班人選。蔡總統說：「我覺得他是啊！」賴清德不是今天才出現的政治人物，已在政壇很久，大家熟悉他的一切，最後就是評價與綜合評估的問題，「所以，我的答案是，他是啊！」（編輯：林克倫）1111227