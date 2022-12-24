賴清德：虛心檢討 讓民進黨「打斷手骨顛倒勇」

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天南下高雄舉辦政見發表會表示，民進黨應虛心檢討「打斷手骨顛倒勇」，若自己當上主席，一定擦亮過去「清廉、勤政、愛鄉土」招牌。

副總統賴清德投入民進黨主席補選同額競選，他下午前往高雄新興區舉辦「向黨員報告」政見發表會，民進黨多名高雄市立委和議員均出席發表改革意見，代理黨主席、市長陳其邁稍晚也抵達現場，現場吸引數百人響應。十多名黨員踴躍發表意見，批評民進黨應解決貧富差距和低薪問題，以及應注意年輕人聲音、政府應打擊詐騙、黑道、地方賄選等。

賴清德聽完黨員意見後致詞表示，今天是平安夜，相信在這寶貴時間參加的黨員，都不是關注個人平安，而是關心民進黨在選舉挫敗後如何重新出發，以及台灣人民，如何永保和平安全，都是為了大好未來。

賴清德說，選舉失敗一定要接受，不能找任何藉口，而是要勇敢面對、吸收檢討，誠心接受黨員的批評指教，最後提出對策，才能「打斷手骨顛倒勇」得到大家支持。

賴清德強調，若自己當上黨主席，第一，一定團結黨內、穩定政權，全力支持總統蔡英文領導的府會施政；第二，未來將結合黨內跟社會力量，重新把民進黨過去得到人民支持的「清廉、勤政、愛鄉土」、「綠色執政品質保證」招牌擦亮；第三，應加強和年輕人交流，讓年輕人意見進入黨內 ；第四，懇求黨員守護民主和平發展。

民進黨多名立委各起身發表意見，管碧玲說，民進黨執政後，包括生育率、房價所得比、平均薪資所得等年輕人最關心的事每下愈況，所以當然不支持；邱志偉說，不能忘了初衷，政策規劃跟法案推動是否有符合民眾期待，都應以更謙卑，更貼近人民方式傾聽。

民進黨立委劉世芳認為，民進黨改革需要大破大立，也更需有信心浴火重生。李昆澤則指出，應有力反擊假訊息資訊戰。趙天麟表示，希望支持者盡情批評指教，但不要放棄民進黨；許智傑則認為，民進黨其實不夠謙卑，選舉時只說哪裡做好，卻沒說哪裡做得不夠。

會中有黨員提意見，不滿民進黨「抗中保台」政策未徹底執行，也有人認為貧富差距、低薪問題一定要解決，還有黨員批評未好好聆聽年輕人聲音，導致青年投票率低，更有黨員直指黨內民代地方服務不周、政府未用心宣傳政績、兵役內容應改革、還應大力打擊詐騙、黑道、賄選等。還有企業主黨員批評紓困貸款等。

陳其邁表示，九合一選舉後，民進黨的反省對未來重新出發非常重要，若沒有檢討就沒有未來，相信賴清德參選黨主席的意義，就是在於扛下重擔，帶領黨重新出發，同時他也呼籲黨員明年1月15日挺身出來投票。（編輯：郭諭儒）1111224